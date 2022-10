Stadt Füssen verkauft Modelleisenbahn für 65.000 Euro statt für mehrere Millionen

Nach der Kritik von Stadträtin Ilona Deckwerth am geringen Verkaufserlös einer Modelleisenbahn-Sammlung: Warum die Stadt Füssen mit 65.000 Euro zufrieden ist.

14.10.2022 | Stand: 12:07 Uhr

Als „Wahnsinn“ und „höchst erstaunlich“ hatte Ilona Deckwerth ( SPD) den aus ihrer Sicht geringen Verkaufserlös für die Stadt Füssen bezeichnet, die sich von einer Modelleisenbahn-Sammlung getrennt hatte (wir berichteten).

Erinnerte sie sich doch daran, dass von einem Millionenwert die Rede gewesen war, als der Kommune die Sammlung der Gebrüder Haase vermacht wurde. Ein Vorwurf, den die Stadtverwaltung nicht auf sich sitzen ließ: Detailliert listete sie auf, warum man mit dem erzielten Erlös von 65.000 Euro wirklich zufrieden sein könne.

Modelleisenbahn-Sammlung von Füssen: Eher ein sechsstelliger DM-Betrag

Zur Erinnerung: Der Wert der Sammlung mit einer Vielzahl äußerst seltener Modelle war vor über 20 Jahren in öffentlichen Stadtratssitzungen auf „mehrere Millionen Euro“ taxiert worden. Zu einem anderen Ergebnis kam die Stadtverwaltung nun: „Der nominelle Wert der Sammlung, die in städtischen Besitz übergegangen ist, lag vermutlich bei 361.890 DM.“ Dieser Wert ergebe sich aus einer 78-seitigen Auflistung der einzelnen Objekte als Anlage zum Schenkungsvertrag.

Der Vertrag hatte es auch in anderer Hinsicht in sich: Schließlich verpflichtete sich die Stadt darin zu einer „Dauerausstellung bzw. Wechselausstellung“ der Mini-Loks. Dafür wurde sogar ein eigenes Modelleisenbahnmuseum eingerichtet: Es wurde im April 2003 eröffnet, musste aber bereits Ende Oktober 2005 wegen zu geringer Besucherzahlen wieder schließen. In der Folge wurde die Sammlung in der Spitalgasse 8 gelagert, mit jährlichen Mietkosten an die Heilig-Geist-Spitalstiftung. Der Modelleisenbahnclub Ostallgäu/Außerfern betreute die Sammlung und stellte interessante Stücke davon in seiner eigenen Ausstellung aus.

Beim Verkauf der Sammlung gab es ein ernüchterndes Ergebnis

Mit Blick auf die tiefroten Zahlen wollte die überschuldete Stadt sich nun von der Sammlung trennen. Angebote bei zehn möglichen Aufkäufern und Auktionshäusern wurden eingeholt. Mit ernüchterndem Ergebnis: Für die Abholung der Sammlung gab es zwei Angebote über 30.600 beziehungsweise 35.000 Euro. Die Stadt entschied sich daraufhin für einen Vermarktungsvertrag mit der Firma Walter Eisenbahnen. Der verkäufliche Teil der Sammlung wurde in zwei Kleinlastern abgeholt, unverkäufliche Objekte wurden laut Verwaltung entsorgt.

Die Firma stellte alle Objekte nach ihrer Erfahrung in optimale Lose zusammen und bot diese im Internet zum Verkauf an. 55 Prozent des Erlöses gingen wie vereinbart an die Stadt Füssen – das waren exakt 65.839,56 Euro.

Es gibt mehrere Faktoren

Dass es nicht mehr waren, liege an mehreren Faktoren. Unter anderem spiele die Modelleisenbahn als Hobby nicht mehr die dominante Rolle vergangener Zeiten. Auch war die Funktionsfähigkeit der Motoren und der anderen elektrischen Teile nicht mehr gewährleistet. Zudem hätten die Gebrüder Haase in ihrem Bestreben nach Authentizität Änderungen an vielen Modellen vorgenommen. Dies sei stark preismindernd.

