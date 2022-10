Unfall in Füssen: Insassen beschuldigen sich gegenseitig

Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Füssen sind drei Menschen leicht verletzt worden. Doch es ist unklar, wer das Auto überhaupt gefahren hat.

11.10.2022

Im Füssener Stadtteil Weißensee sind bei einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss am Montag drei Menschen leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei ist bisher nicht bekannt, wer zum Unfallzeitpunkt das Auto gefahren hat, da sich zwei der Insassen gegenseitig beschuldigen.

Füssen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Das Auto, in dem sich ein 27-Jähriger sowie ein junges Pärchen befanden, fuhr am frühen Montagmorgen gegen eine Steinmauer in der Pfrontener Straße. Bei Eintreffen der Polizei nannten sich die beiden Männer gegenseitig als Fahrer, sodass bisher nicht festgestellt werden konnte, wer für den Unfall verantwortlich ist. Beide waren laut Polizeiangaben zum Unfallzeitpunkt stark alkoholisiert. Alkoholtests ergaben bei beiden einen Wert über einem Promille. Mit der Frage, wer das Auto wirklich fuhr, beschäftigen sich nun die Ermittlungen. Die Polizei Füssen bittet unter der folgenden Nummer um Hinweise zu dem Unfall: 08362 91230.

