Vermisstensuche am Lechfall entpuppt sich als Missverständnis

Am Lechfall in Füssen suchen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst nach einer Vermissten. Die Situation war am Ende aber ganz anders als gedacht.

29.08.2023 | Stand: 13:29 Uhr

Am Montag haben Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr nach einer mutmaßlich vermissten Frau am Lechfall in Füssen gesucht. Ausgelöst wurde der Einsatz jedoch aufgrund eines Missverständnisses, teilt die Polizei mit. Am späten Nachmittag ging ein Notruf ein, dass sich eine Frau im Bereich des Lechfalls im Wasser befinden würde. Wegen des Dauerregens herrschte zu der Zeit bereits eine starke Strömung am Lechfall.

Vermisstensuche am Lechfall in Füssen: Polizei trifft Mann der Vermissten an

In der Nähe des Einsatzortes traf die Polizei einen 57-Jährigen an, der sich als der Ehemann der Vermissten herausstellte. Während die Einsatzkräfte ihn im Rettungswagen ärztlich behandelten, bekam er eine Nachricht auf sein Handy: Seine 55-jährige angeblich vermisste Frau schrieb ihm, dass sie in der gemeinsamen Ferienwohnung sei.

Dort traf die Polizei die Frau auch an. Das Paar war laut Polizei stark betrunken. Sie hatten beide knapp zwei Promille. Letztlich gab es wohl ein Missverständnis, weshalb der Mann einen Notfall vermutet hatte.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Füssen