Nachbarn zu laut? So soll man laut Füssener Polizei-Chef reagieren

Immer wieder ärgern sich Menschen in Füssen über ihre lauten Mitbürger. Der Polizei-Chef gibt Tipps, wie man den Streit vor dem Eskalieren bewahren kann.

27.06.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Ratternde Rasenmäher, hämmernde Hobby-Handwerker oder grölende Gäste bei einer Grillparty: Es gibt viele Anlässe, die ruhebedürftige Menschen an den Rand des Wahnsinns treiben. Nicht selten wird die Polizei gerufen, die dann beim Lärmverursacher vor der Tür steht. Der Vorwurf: Ruhestörung.

Rund 60-mal rückten Beamte der Polizeiinspektion Füssen zwischen Sommer 2022 (mit vielen verregneten Wochenenden) und Frühsommer 2023 deshalb aus, sagt deren Chef Edmund Martin auf Nachfrage. Primär ging es um zu laute Musik bei Feten.

Ruhestörung in Füssen: In schweren Fällen gibt es Anzeigen

Für Polizei-Chef Martin erfreulich: Seine „Beamten konnten immer die Feiernden überzeugen, leiser zu sein“. Ein sachliches, manchmal auch vermittelndes Gespräch stehe dabei im Vordergrund und sei meist zielführend. Allerdings habe es in diesem Zeitraum auch bis zu zehn massive Lärmbelästigungen gegeben – in diesen Fällen folgten Anzeigen.

Martin bittet um Verständnis dafür, dass die Polizei nicht sofort bei jeder gemeldeten Ruhestörung vor Ort sein könne. Bei einem hohen Einsatzaufkommen mit Unfällen, Schlägereien oder Vermisstensuchen hätten Menschenleben und Straftaten natürlich die Priorität.

Ruhestörung: Ist die Polizei da, ist es meist schon vorbei

Doch fallen die Beschwerden wegen Ruhestörung nicht unter den Tisch: Vor wenigen Tagen sei eine Streife nach einem Einsatz in Nesselwang quer durch den Dienstbereich der Füssener Polizei bis nach Halblech gefahren. „Oft ist es aber wirklich so, dass bis zu unserem Eintreffen der Druck raus ist oder es dann ruhig ist“, sagt der Polizei-Chef. Und oft sei es auch so, dass der Beschwerdeführer mit dem Lärmverursacher gar nicht sprechen wolle, das sollten an die angerückten Beamten übernehmen. Die würden das machen – und in den meisten Fällen sofort die Ruhe wiederherstellen.

So teuer kann Ruhestörung im schlimmsten Fall werden

Doch was ist tatsächlich verbotener Lärm und was müssen Nachbarn aushalten? So eindeutig ist das nicht. Die Füssener Polizei orientiert sich nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Dort heißt es zu unzulässigem Lärm: „Ordnungswidrig handelt, wer ohne berechtigten Anlass oder in einem unzulässigen oder nach den Umständen vermeidbaren Ausmaß Lärm erregt, der geeignet ist, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft erheblich zu belästigen oder die Gesundheit eines anderen zu schädigen.“ In so einem Fall kann eine Geldbuße von bis zu 5000 Euro drohen.

Stadt Füssen hat für Ruhestörung ein eigenes Regelwerk

Konkrete Ruhezeiten nennt das Gesetz nicht. Die finden sich in der Lärmschutzverordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz. Darin ist beispielsweise geregelt, dass in Wohngebieten das Rasenmähen an Sonn- und Feiertagen ganztägig und an Werktagen zwischen 20 und 7 Uhr verboten ist. Und vereinzelt haben Kommunen selbst Verordnungen erlassen, die die Zeiten individuell regeln. Etwa die Stadt Füssen: Für ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten beispielsweise gilt eine Mittagspause zwischen 13 und 14 Uhr.

Polizei-Chef Füssen: So vermeidet man Streit wegen Ruhestörung

Generell sollten die Menschen aber auf Toleranz und ein vernünftiges Miteinander setzen, empfiehlt Polizei-Chef Martin. Vor einer Party sollte man die Nachbarn informieren, um Ärger zu vermeiden. Das Fest selbst sollte man nach 22 Uhr ins Haus verlegen und die Fenster und Türen schließen. Und wenn es trotzdem eine Beschwerde gibt? „Nicht trotzig reagieren, sondern ein sachliches Gespräch führen“, empfiehlt Martin – man könne ja den Nachbarn eventuell sogar einladen.

Auf ein vernünftiges Miteinander setzt auch Hilmar Schmidt vom Mieterverein Kaufbeuren: Wer sich durch seine Nachbarn gestört fühlt, sollte zunächst selbst das Gespräch suchen. „Wir raten dazu: Setzt euch zusammen und tauscht euch aus. Meist hilft ein kurzer Hinweis schon recht viel.“ Allerdings werde dieser Schritt laut Schmidt oft übersprungen. „Die Leute rufen gleich die Polizei.“

Hilft der Austausch nichts und die Lärmbelästigung – etwa ständig zu laute Musik – dauert über längere Zeit an, müsse das Ganze „über die entsprechenden Vertragspartner angegangen werden“, sagt Schmidt. Das bedeutet: Betroffene Mieter müssen sich an ihre Vermieter wenden. Diese wiederum treten dann mit dem Vermieter des Krawallmachers in Kontakt und versuchen so, das Problem in den Griff zu kriegen. Schlägt auch dieser Versuch fehl, komme eine Mietminderung infrage, erklärt der Vize-Vorsitzende des Kaufbeurer Mietervereins. Verschiedene Gerichtsurteile hätten gezeigt, dass die Miete dadurch um drei bis zehn Prozent sinken kann.