Füssen will in der Altstadt zwei Trinkbrunnen errichten, kann sie sich aber nicht leisten

In der Ritterstraße und am Schrannenplatz in Füssen sollen neue Trinkbrunnen aufgestellt werden. Trotz eines speziellen Förderprogramms fehlt dafür aber Geld.

15.09.2022 | Stand: 09:47 Uhr

Die Städte heizen sich auf, auch in Bayern will die Regierung die Zahl öffentlicher Trinkbrunnen erhöhen, um die Folgen des Klimawandels zu mildern. In Füssen sollen am kleinen Platz an der Ritterstraße und auf dem Schrannenplatz solche Brunnen entstehen. An der Ritterstraße ist ein individuell gestalteter Brunnen denkbar, „eine Reminiszenz ans alte Rathaus“, wie sein Schöpfer Magnus Peresson (UBL) sagt. Das alte Rathaus befand sich bis ins 19. Jahrhundert an dem Ort.

Füssen meldet sich bei Sonderprogramm "Kommunale Trinkbrunnen" an

Füssen hat sich beim Sonderprogramm „Kommunale Trinkbrunnen“ angemeldet, mit dem das bayerische Umweltministerium maximal zwei Brunnen pro Kommune fördert. Je Brunnen gibt es 90 Prozent der Kosten als Zuschuss, bis zu 15.000 Euro. Im Bauausschuss erinnerte Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU) daran, dass bereits beim Skateplatz im Weidach sowie am Bootshafen Trinkbrunnen entstanden sind. Jetzt sollten im Zuge des Sonderprogramms zwei weitere an der Ritterstraße und am Schrannenplatz folgen. Ein Trinkbrunnen-Modell aus Granit sei dafür vorgesehen, das 19.000 Euro koste.

Und damit ist laut Eichstetter auch klar, dass dieses Projekt nicht auf die Schnelle umgesetzt wird. Zwar müsste die Stadt nach Abzug der Förderung pro Brunnen nur 4000 Euro hinblättern, doch handele es sich um eine freiwillige Leistung. „Wir haben viele andere Baustellen. Aktuell können wir es uns nicht leisten“, sagte der Rathaus-Chef. Und verwies als Beispiel auf die Kosten für die Straßenbeleuchtung: Von 160.000 steigen sie in diesem Jahr auf 250.000 Euro, obwohl die Stadt gut jede zweite Laterne nicht mehr nutzt. Das wird auch 2023 so gehandhabt – trotzdem werden die Kosten dann auf 400.000 Euro anwachsen.

Individuelles Modell geplant, nichts von der Stange

Ungeachtet dessen präsentierte Peresson einen Entwurf und ein Modell für einen Trinkbrunnen, der im Zuge der Neugestaltung des kleinen Platzes an der Ritterstraße entstehen könnte. Er wolle hier kein technisches Modell von der Stange, sondern einen individuellen, zur künftigen Platzgestaltung passenden Trinkbrunnen. Das Material dafür wäre zum Teil bereits vorhanden: Historische Steine, die beim Bauhof gelagert sind. So würden weniger Materialkosten anfallen sowie die Arbeitszeit von Steinmetz, Spengler und Installateur. Es gibt bereits die mündliche Zusage des Lions Clubs, die Handwerkerkosten für diesen Trinkbrunnen zu sponsoren, teilte die Verwaltung mit.

„Wunderschön“, nannte Eichstetter den Entwurf, hatte aber Zweifel, ob man diese Idee trinkwasserkonform umsetzen könne. Das sei machbar, meinte Jürgen Doser (Freie Wähler) dazu. Man könne auch versuchen, weitere Spender zu finden. Letztlich sprach sich der Bauausschuss dafür aus, der Idee von zwei Trinkbrunnen in der Altstadt näher zu treten und weiter zu prüfen. Dann wird abschließend geklärt, wie es mit Peressons Brunnen-Idee weitergeht.

Lesen Sie auch

Energienotstand im Winter: Füssen will keine Panik schüren, aber vorbereitet sein Energienotstand

Lesen Sie auch Radeln in der Füssener Ritterstraße bleibt erlaubt