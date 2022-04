Füssen will Radeln im Kreisverkehr sicherer machen

Für den Otto-Kreisel wollen Füssener Kommunalpolitiker eine Idee aus Marktoberdorf übernehmen. Welche Ideen eine Gruppe radelnder Stadträte noch hat.

08.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der Kreisverkehr Otto-/von-Freyberg-Straße soll sicherer für Radfahrer werden: Eine entsprechende Markierung im Kreisel soll Autofahrer zwingen, langsamer und vorsichtiger zu sein. Und sie soll verhindern, dass Autofahrer Radler überholen – was der Auslöser für bereits mehrere Unfälle war. Einen entsprechenden Vorschlag von Thomas Meiler ( CSU) hat der Füssener Verkehrsausschuss nun einstimmig beschlossen. Andere Vorschläge, die die Sicherheit der Radfahrer in Füssen erhöhen sollen, müssen noch bei Ortsterminen besprochen werden.

Mehrere Vorschläge für zum Teil schnell umzusetzende Verbesserungen für Radler hatte die „Gruppe radfahrender Stadträte“ in einem fraktionsübergreifenden Antrag eingebracht. Wobei Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) mit Blick auf das Schreiben meinte, die Rad-Infrastruktur in Füssen stecke keineswegs mehr „in den Kinderschuhen“. Vielmehr habe sich in den zurückliegenden fünf bis zehn Jahren sehr viel getan. Doch natürlich dürfe man sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen.

Eine echte Gefahrenstelle in Füssen

Auch, wenn er auf den ersten Blick nicht so aussieht: Der Otto-Kreisel ist eine echte Gefahrenstelle für Radler. Hier kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Unfällen, bei denen Radfahrerinnen und Radfahrer zum Teil schwer verletzt wurden. Kein seltener Unfallablauf: Ein Autofahrer überholt im Kreisverkehr einen Radler und fährt dann bei der nächsten Möglichkeit raus aus dem Kreisel, ohne auf den Radfahrer zu achten, der Vorfahrt hat. Wenn der Radler Glück hat, wird er nur ausgebremst. Wenn er Pech hat, zieht er bei einer Kollision den Kürzeren (siehe auch "Polizei in Füssen zieht Bilanz - Wo waren 2021 die häufigsten Unfälle?").

Wie ein Zickzackmuster helfen soll

Um solche Gefahren zu minimieren, hatte die Gruppe von Stadträten vorgeschlagen, einen Schutzstreifen für die Radler im Kreisverkehr aufzubringen. „Das ist verkehrsrechtlich nicht zulässig“, sagte Bürgermeister Eichstetter. Wie könne man denn dann die Radler besser schützen, wollte Ilona Deckwerth (SPD) wissen. „Eine Musterlösung gibt es nicht“, sagte Johannes Stoll, der Verkehrsexperte der Polizeiinspektion Füssen. Es sei schwierig, in einem Kreisverkehr etwas zu machen. Eine Idee aus Marktoberdorf brachte Thomas Meiler (CSU), der Stolls Vorgänger bei der Füssener Polizei gewesen ist, in die Diskussion ein. Bei einem Kreisverkehr in der Marktoberdorfer Bahnhofstraße hatte es die gleichen Probleme wie in Füssen gegeben. Dort wurden Linien und Zickzackmuster im Kreisel aufgetragen: Sie sollen den Autofahrer dazu anhalten, im Kreisverkehr nicht mehr die Ideallinie zu nehmen. Er soll gleichsam auf der Außenspur fahren, wodurch er nicht mehr so schnell sein kann – und vor allem soll er hinter dem Radfahrer bleiben. Dieses Modell will man in Füssen jetzt auch umsetzen, sofern es am Otto-Kreisel zulässig ist. Einstimmig sprach sich der Verkehrsausschuss dafür aus.

„Restrisiko im Leben“

Nicht so weit her war es mit der Einigkeit, als es um die Beurteilung der Autofahrer ging. Jürgen Doser (Freie Wähler) verfolgte die Debatte zu diesem Punkt und anderen mit zunehmenden Missmut: Die Diskussion gefalle ihm nicht, man dürfe auch nicht jeden Autofahrer als komplett bescheuert darstellen. Zu Kommunalpolitikern, die Radfahrer vor jedem nur denkbaren Ungemach schützen wollen, sagte Doser: „Ab dem Zeitpunkt, wo ich unten bei meiner Mama rausschlüpf’, habe ich ein Restrisiko im Leben.“

Lesen Sie auch

Freie Fahrt für Radler in Füssen Altstadt

Doser sei eben ein typischer Freizeitradler, sagte Dr. Martin Metzger (Bürger für Füssen). Metzger ist tagtäglich mit dem Fahrrad unterwegs und macht dabei nicht immer die besten Erfahrungen: „Wenn man täglich zur Arbeit radelt und fast jeden Tag von einem Autofahrer umgefahren wird“, könne man das Verhalten motorisierter Verkehrsteilnehmer besser beurteilen. Man müsse die Radfahrer schützen vor einzelnen Autofahrern, betonte Metzger. „Das ist nicht die Masse an Autofahrern, aber es gibt sie.“

Ortstermine erforderlich

Zu anderen Vorschlägen der Gruppe radelnder Stadträte gab es meist noch keine konkreten Festlegungen. So wird man bei einem Ortstermin die Situation an der Einmündung der Robert-Schmid- in die Augsburger Straße besprechen, ebenso den Bereich Sebastian-/Theresienstraße.

Auf der Wunschliste, aber nicht finanzierbar

Auf der Wunschliste, aber vorerst nicht finanzierbar ist ein eigener Radweg durch den Freyberg-Garten. Keine Chance auf eine Verwirklichung hat der bereits mehrfach vorgebrachte Wunsch nach vorgezogenen Aufstellflächen für Radler an der Ampelanlage am Kaiser-Maximilian-Platz: Das Staatliche Bauamt und die Polizei lehnen dies ab. „Der sicherste Platz für Radfahrer ist zwar immer vor den Pkw“, bestätigte Johannes Stoll für die Polizei. Aber die Kreuzung sei zu schmal, man könne Radler nicht sicher zu den gewünschten Aufstellflächen bringen.