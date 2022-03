Zeche geprellt: Paar in Füssen geht schick essen - und flüchtet danach aus Restaurant

In Füssen hat ein Paar nach einem Restaurantbesuch die Zeche geprallt. Auch in einer anderen Wirtschaft verhielten sie sich auffällig.

In einem Restaurant in Füssen hat ein Paar am Samstagabend die Zeche geprellt. Nach Angaben der Polizei ging das Pärchen am Prinzregentenplatz zum Essen. Im ersten Lokal, in dem die beiden essen wollten, verhielten sie sich bereits sehr auffällig.

Nachdem die Bedienung das Paar darauf ansprach, flüchteten die beiden. Danach ging das Paar in ein anderes Restarant, wo es aß - und im Anschluss ohne zu bezahlen verschwand.

Polizei Füssen ermittelt wegen Zechbetrugs

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und Zechbetrugs.

