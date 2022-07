Füssener Blatt: Über die neue Zeitung ins Gespräch kommen

Am Donnerstag diskutieren wir gerne mit Ihnen über unser neues Design sowie Fragen und Themen zum Füssener Blatt. Treffen Sie uns am Wochenmarkt in Füssen.

Am Donnerstag, 28. Juli, ist es soweit: Verlag und Redaktion der Allgäuer Zeitung wollen gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Dazu möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass wir von 8.30 Uhr bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt in Füssen an der Morisse gerne mit Ihnen über unser neues Design diskutieren möchten. Zum Gespräch erwarten Sie, liebe Leserinnen und Leser, unter anderem Geschäftsstellenleiter Christian Schneider und Benedikt Siegert, stellvertretender Leiter unserer Füssener Redaktion.

Die Allgäuer Zeitung erscheint seit 27. Juni in einem neuen Design. Viele Monate haben wir geplant, diskutiert, Entwürfe entwickelt, Leser und Experten befragt, technisch viel neu programmiert, geschult – und schließlich den Schalter auf die neue Optik umgelegt. Jetzt wollen wir wissen, wie Ihnen das neue Layout gefällt.

Welche Themen interessieren Sie?

Dabei möchten wir auch über die Themen sprechen, die die Leserinnen und Leser des Füssener Blatts beschäftigen. Sagen Sie uns, was Ihnen an der Zeitung gefällt, was Ihnen fehlt und worüber die Redaktion berichten sollte. Wir sind dankbar für Ihre Anregungen. Darüber hinaus wollen wir erklären, warum wir uns entschieden haben, unsere Zeitung optisch zu verändern. Das jetzt überarbeitete Zeitungsdesign war 2007 eine Reaktion auf das bunte Internet. Die Nutzungsgewohnheiten haben sich aber verändert, deshalb sind wir in der neuen Optik ruhiger und entspannter geworden – ohne in der Aktualität unserer Berichterstattung an Tempo zu verlieren. Wir wollen ab sofort ein klares Design für noch mehr Orientierung bieten und mit der neuen Schrift besser lesbar sein.