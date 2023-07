Wenn der Glaube fest verankert ist: Füssener erneuern ihr Glaubensbekenntnis

Evangelischer Festgottesdienst feiert die Konfirmationsjubiläen von 20 Gläubigen in der Christuskirche. Einer ist dabei, der vor 70 Jahren konformiert wurde.

21.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Feierlich sind am Sonntagmorgen die Jubelkonfirmandinnen- und konfirmanden in die evangelisch-lutherische Christuskirche in Füssen eingezogen. Lang ist die Konfirmation bei den damals jungen evangelischen Christen her und meistens können sich die Jubilare noch gut daran erinnern, wie nervös und angespannt man an diesem besonderen Tag war, sein feierliches Glaubensbekenntnis abzulegen und den kirchlichen Segen dafür zu erhalten.

Pfarrer Peter Neubert erneuerte in Füssen Glaubensbekenntnis

Aus den jungen Menschen von damals sind Erwachsene geworden und besonders nervös war auch niemand der anwesenden Jubilare mehr. Dafür sorgte Pfarrer Peter Neubert, der den Gottesdienst für diejenigen, die nach 25, 50, 60 und 65 Jahren ihr Glaubensbekenntnis erneuerten, abhielt. Sogar ein Jubilar war dabei, der vor 70 Jahren konfirmiert wurde und dafür extra aus dem Frankenland nach Füssen reiste. Feierlich musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von Andreas Dasser an der Orgel und vom klangvollen Gesang des Kirchenchors.

Jesus Worte „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke“ nahm Pfarrer Neubert zum Anlass, den Jubelkonfirmanden ein Glas frisches Wasser anzubieten, was bei den warmen Außentemperaturen nicht nur die Seele erfrischte. In seiner Predigt sprach Pfarrer Neubert davon, wie die Jugendlichen nach der Konfirmation erwartungsvoll auf ihre Zukunft schauten. „Manche Wünsche und Träume von damals zerbrachen, andere gingen in Erfüllung. Aber schauen wir nicht nur zurück, auch nach vorn“, so Pfarrer Neubert in seiner Predigt. In Dreiergruppen wurde den Jubilaren der Segen ausgesprochen und alle erhielten Urkunden.

Jubilare tauschten sich im Anschluss in Füssen aus

Im Anschluss tauschten sich die Jubilare mit ihren Familien und Freunden bei einem Mittagessen über die vergangenen Jahre aus.

25 Jahre: Anne Martin und Sophie Symik;

50 Jahre: Rudolf Hahn, Christine Hellwig, Heike Heel, Roland Jentsch, Ingrid Rohrsdorfer, Andrea Shariati und Renate Wolpert;

60 Jahre: Alfred Batke, Dr. Hans-Georg Carls, Christa Hasenmaier, Ilse Horny und Elsbeth Schweiger;

65 Jahre: Helga Gottwald, Heidrun Rode, Helga Romer, Elisabeth Schmid, Helga Schmidt und Wolfgang Schmidt;