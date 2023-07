Was Füssener Gebirgsaufklärer beim „Allgäuer Auge“ im Blick haben

Die Füssener Gebirgsaufklärer haben eine größere Übung in der Region abgeschlossen. Drohne Luna wird mehrfach eingesetzt. Warum Gefechtsstände springen müssen.

22.07.2023 | Stand: 16:05 Uhr

Den potenziellen Gegner im Auge behalten – das mussten Soldatinnen und Soldaten des Gebirgsaufklärungsbataillons 230 bei der Übung „Allgäuer Auge 2.0“. Sie fand über mehrere Tage im Raum Füssen - Kempten -Steingaden - Kleinaitingen statt.

Mit Tarnschminke und in voller Ausrüstung

Mit Tarnschminke und in voller Ausrüstung ging es für die Gebirgsaufklärer los. Im Fokus der Übung standen die Gefechtsstände des Bataillons und der Kompanien. Neben der fachlichen Gefechtsstandarbeit (taktischen Führung), wurde das überschlagene Verlegen, genannt „Springen“, bei Tag und Nacht geübt. Ehe der Sprung der Gefechtsstände anstand, musste ein Erkundungskommando geeignete neue Aufbauplätze erkunden. Neben den Möglichkeiten zur Tarnung kam es hierbei besonders auf die Verfügbarkeit und Qualität vieler Kommunikationsverbindungen an. Dann folgte der Marsch zum Aufbauort und ein schneller und koordinierter Aufbau samt Wieder-Inbetriebnahme und Herstellen der Führungsfähigkeit, teilt das Bataillon mit. Hier kam es besonders auf Schnelligkeit, sowohl im Ab- als auch im Aufbau an. Bis Übungsende wurden hier sehr gute Ergebnisse erzielt.

13 Flüge der Füssener mit der Drohne

Zudem mussten Aufklärungsergebnisse über den jeweiligen Kompaniegefechtsstand an den Bataillonsgefechtsstand gemeldet werden. Die Gefechtsstände befanden sich im Schichtbetrieb und verarbeiteten die Meldungen der Kompanien zu einem großen Lagebild, um so die Operationsplanung und Entscheidungsfindung des Truppenführers auf Divisionsebene maßgeblich zu unterstützen. Hierbei zählt jedes Aufklärungsergebnis. Zusätzlich wurden 13 Flüge der Luna-Drohne bei Tag und Nacht durch die 4. Kompanie durchgeführt.

Darüber hinaus wurden sämtliche logistischen Teile des Verbands zum Einsatz gebracht, die die Übung hervorragend unterstützten.