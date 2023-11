Füssener Politiker unterstützen mehrheitlich die Planungen für eine Hotel-Erweiterung an der Ottostraße. Im Bauausschuss gibt es aber auch andere Stimmen.

09.11.2023 | Stand: 12:22 Uhr

Mehrheitlich hat der Füssener Bauausschuss Plänen für das Hotel Fantasia an der Ottostraße zugestimmt: Dort soll ein Lagerschuppen einem Neubau mit fünf Hotelzimmern weichen. Ob das Vorhaben so einfach umzusetzen ist, steht noch in den Sternen: Das Landratsamt verlangt dafür die Änderung des Bebauungsplans W43. Doch so eine Änderung würde zu einem ungünstigen Zeitpunkt erfolgen, heißt es von der Verwaltung: Denn noch ist eine Normenkontrollklage gegen den Bebauungsplan wegen der Verkehrslösung (Kreisverkehr) vor dem Hotel Sonne anhängig. Sollte die Klage erfolgreich sein, könnte dies negative Auswirkungen auf diese Änderung haben.

"Hotel Fantasia" in Füssen: Das ist geplant

Im rückwärtigen Bereich des Hotels soll der Lagerschuppen abgebrochen werden. Geplant ist ein eingeschossiger Ersatzbau mit fünf Hotelzimmern – aus Sicht der Verwaltung ist das Gebäude gestalterisch „gut gelöst“. Allerdings ist es im Bebauungsplan so nicht vorgesehen. Der Bauwerber will daher eine Befreiung von den Vorgaben des Plans.

Hier scheint das Landratsamt aber nicht mitzuziehen: Es handle sich um einen Eingriff in die Grundzüge der Bauleitplanung, womit eine Zulassung über eine Befreiung ausscheide und eine Bebauungsplanänderung notwendig werde, teilte die Kreisbehörde mit. Da aber bereits gegen die erste Änderung des Bebauungsplanverfahrens eine Normenkontrollklage eingereicht wurde, will die Stadt dies vermeiden. Denn sollte dieses Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erfolgreich sein, könnte dies die zweite Änderung, die für die Hotel-Erweiterung erforderlich würde, nachteilig betreffen.

Braucht Füssen weitere Hotelzimmer?

Im Bauausschuss wurde ein anderes Thema angesprochen: „Brauchen wir in Füssen dringend noch weitere Hotelzimmer?“, fragte Dr. Martin Metzger (Bürger für Füssen). Er sah es nicht so. Es gehe hier um die Stärkung eines Bestandsbetriebs, dies sei laut Beherbergungskonzept möglich, erwiderte Bauamtsleiter Armin Angeringer. So sah es auch Jürgen Doser (Freie Wähler): „Die Größenordnung ist überschaubar, da kann ich mitgehen.“

Was aber, wenn man den Bebauungsplan doch ändern müsse, wollte Dr. Christoph Böhm (CSU) wissen: Wer zahle dafür? Die Kosten müsse der Bauwerber übernehmen, sagte Angeringer. Noch ist es aber nicht soweit, meinte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU): Man werde erneut mit dem Landratsamt sprechen, ob man den Neubau nicht doch ohne Änderung des Bebauungsplans auf den Weg bringen könne. Bei vier Gegenstimmen sprach sich der Bauausschuss für das Vorhaben aus.