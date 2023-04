Füssener Kapelle am Gardasee: Musik verbindet über Grenzen

Vom Wettbewerb um den „Flicorno d’ Oro“ brachten die Mitglieder des Musikvereins Harmonie Füssen zwar keinen Pokal mit. Wichtiger für sie war aber anderes.

18.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Ein internationaler Blasorchesterwettbewerb in Riva del Garda? Das klang für die meisten Musikerinnen und Musiker des Musikvereins „Harmonie“ Füssen zunächst sehr abenteuerlich, als Dirigent Stefan Reggel zum ersten Mal davon sprach. Doch da sie sich nach einer neuen Herausforderung sehnten, wurde diese Idee bald zur Realität. Und so gingen sie am Gardasee gegen internationale Konkurrenz ins Rennen um den „Flicorno d’ Oro“ („Goldenes Flügelhorn“)

Umfangreiche Vorbereitung

Bereits mehrere Monate vor dem Wettbewerb starteten die organisatorischen Vorbereitungen wie Proben oder Unterkunftssuche. Aber auch intern musste vieles geklärt werden, zum Beispiel wer wann in welchem Auto sitzt, bevor es in Richtung Süden an den Gardasee ging. Einen Zuschuss zur Wettbewerbstour hatte es dazu von einem privaten Radiosender im Rahmen von dessen Vereinswettbewerb gegeben.

Gleich am Tag der Anreise fand zur Akklimatisierung die erste Probe statt, bevor die Musizierenden gemeinsam die Vorzüge eines internationalen Wettbewerbs feiern konnten: Pizza, Pasta und Aperol direkt am See.

Nach einem freien Vormittag, den jeder selbst genießen konnte, ging es am Nachmittag ins Kongresszentrum in Riva. Dort mussten die Musizierenden noch verschiedene Stationen durchlaufen, bevor sie sich der internationalen Jury vorstellten.

Komponisten lauschen

Auf der Bühne präsentierte die Harmonie Füssen die Werke „Fanfare and Hymn for Peace“ des künstlerischen Leiters des Wettbewerbs, Marco Somadossi, und „Celtic Child“ von Bert Appermont. Dass auch dieser ihrem Vortrag lauschte, war für die Besucherinnen und Besucher aus Füssen etwas ganz Besonderes. Vor allem, weil sie ihn später noch in der Stadt trafen und sich dort mit ihm austauschen konnten. Die Stimmung nach dem Wettbewerb war hervorragend. Alle hatten sich riesig über den Applaus des Publikums und der Jury gefreut und so gingen sie mit einem großen Lächeln im Gesicht in den Abend.

Knapp neben dem Podest

Am Sonntag stand dann noch ein bisschen Urlaub auf dem Programm. Es wurde gewandert, mit dem Boot gefahren und in Restaurants geschlemmt, bevor sich die Mitglieder des Füssener Musikvereins am Abend zur Bekanntgabe der Punkte wieder am Kongresszentrum einfanden. In ihrer Kategorie, der Oberstufe, belegten sie den fünften Platz – direkt neben dem Siegerpodest, auf dem der dritte Platz doppelt belegt war. Auf den ersten Blick waren die Füssener von diesem Ergebnis etwas enttäuscht. Als sie sich aber mit der Bewertung an sich auseinandersetzten, bemerkten sie, dass sie mit 83,17 Punkten nur etwa vier Punkte weniger erreicht hatten, als der Sieger in ihrer Kategorie. Damit waren sie auch das punktbeste Orchester aus Deutschland. Und auch im Vergleich mit den anderen Klassen können sie sehr stolz auf ihre Leistung sein. Nach Punkten lagen sie im mittleren Bereich, wobei das Orchester mit der niedrigsten Bewertung 71,0 und das mit der höchsten 93,83 Punkte erzielte. Angesichts der Tatsache, dass in den anderen Orchestern auch viele Profimusiker mitwirkten, lautete das Fazit, dass man als reines Amateurorchester sehr stark ist und sich auf der Bühne sehr gut präsentiert habe.

Die Reise, auf die Dirigent Stefan Reggel die Musikerinnen und Musiker der „Harmonie“ Füssen mitgenommen hatte, war für sie ein einzigartiges Erlebnis. Und genau das ist es, was sie von diesem Wochenende in Riva des Garda mitnehmen: Es war ein schöner Ausflug mit tollen Erfahrungen, netten und interessanten Menschen und neuen Freunden. Und wieder einmal hat sich gezeigt: Musik verbindet, auch international.