Wie sich Orte im Füssener Land auf die Energiewende einstellen

Ulrich Schaaf spricht beim Zweckverband Allgäuer Land über kommunale Wärmeplanung. Warum die Zusammenarbeit der Kommunen und eine Bürgerbeteiligung wichtig sind.

05.06.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Es waren eindeutige Ansagen, die Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter und Ulrich Schaaf im Zweckverband Allgäuer Land machten: „Wir brauchen keinen Klimamanager“, hieß es in der Sitzung. So eine geförderte Stelle lehne man ab. Man brauche niemanden, der einem zum wiederholten Male das 1,5 Grad-Ziel von Paris erklärt. Außerdem müsse man überhaupt erst mal jemanden bekommen, der die Stelle haben möchte. Was es aber braucht, das machte Ulrich Schaaf deutlich, ist eine Energiewende unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Der Zweckverband Allgäuer Land will dem Thema nun mehr Aufmerksamkeit widmen.

