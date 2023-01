So laufen die Proben für das neue Musical "Dream King" im Festspielhaus

Janet Chvatal und Marc Gremm bringen ihr früheres Bootsmusical unter dem Titel „Dream King“ ins Festspielhaus. Diese Stars stehen dabei auf der Bühne.

Von Klaus Bielenberg

31.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Von Wuppertal ist Patrick Stanke in sieben Stunden nach Füssen angereist. Er sieht dies jedoch nicht als Strapaze, denn für ihn ist es eine Fahrt ins Paradies, wie der Musicalstar erklärt. Während einer Probe sitzt er nun im Festspielhaus Neuschwanstein auf einem Thron und zeigt viel Geduld und Gelassenheit beim Fotoshooting mit Fotograf Peter Samer. Stanke spielt in dem neuen Musical „Dream King“ die Rolle des Königs Max II., des Vaters des „Märchenkönigs“ Ludwig II. In seiner Hand hält er ein dickes Buch mit dem Titel „Schwanenritter“.

