Füssener Realschüler bestaunen King Charles III. in London

Während Großbritannien seinen neuen König feiert, verbringen 46 junge Ostallgäuer einen Sprachaufenthalt auf der Insel. Mit einem speziellen Highlight.

17.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Nach vier Jahren Pause ging es für 46 Realschüler aus Füssen jetzt wieder mit dem Bus zu einer Sprachreise nach Broadstairs in England. Nach langer Fahrt stellte die Überfahrt mit der Fähre und die vorangegangenen Grenzkontrollen eine Premiere für viele Schüler, ein erstes Highlight, dar. Am Ziel angekommen wurden die Kids von ihren Gastfamilien in Empfang genommen und herzlich willkommen geheißen.

Karaoke und Kloster

Bereits am nächsten Morgen startete der Sprachunterricht an der Kent School of English. In kleinen Gruppen mit verschiedenen Nationalitäten hatten die Schüler und Schülerinnen die Woche über vormittags Englischunterricht. Besonders beliebt war das Nachmittags- und Abendprogramm, berichtet Studienrätin Lena Krause. Neben Disco, Karaoke und traditionellem Barn Dance, stellten die Ausflüge nach Canterbury und natürlich London besondere Höhepunkte dar. Aufgrund der anstehenden Krönungszeremonie konnte der Buckingham Palace zwar nur von weitem bestaunt werden, jedoch hatten ein paar Schüler die Gelegenheit, König Charles III. sowie Prinz George auf der Fahrt zur Westminster Abbey zu sehen.

Muschel- und Schneckensammler

Am letzten Tag in England ging es bei Sonnenschein, der die Gruppe schon die ganze Woche über begleitete, entlang der Küste nach Ramsgate. Während die Mitarbeiter der KSE-Schule etwas erstaunt darüber waren, wie eifrig Allgäuer Kinder nach Muscheln und Schnecken suchten, waren diese von dem Strand, den Kreidefelsen und den zerklüfteten Steinformationen fasziniert und ließen sich in ihren Suchaktionen nicht stören.

Nach einer Woche ging es mit vielen neuen Eindrücken, dem Wissen, dass man sich nur sprechen trauen muss und natürlich neuen englischen Wörtern mit dem Bus zurück nach Füssen.