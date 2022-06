Füssener SPD prangert eklatante Verschuldung an

Die Genossen fordern die Stadt Füssen auf, ihre Finanzen in Ordnung zu bringen. Aber es darf aus SPD-Sicht nicht jedes Projekt zusammengekürzt werden.

29.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ilona Deckwerth präsentierte sich zeitweise fast entrüstet, als sie die knapp 15 Besucher der Jahresversammlung der Füssener SPD über die Arbeit im Stadtrat informierte. Sie prangerte dabei an, dass die Lechstadt viele Monate „in einer haushaltslosen Zeit“ gelebt hat, was es „bisher so noch nie in Füssen“ gegeben habe.

Finanzen ernsthaft in Ordnung bringen

Ähnlich wie die kleine – aus Deckwerth und Erich Nieberle bestehende – SPD-Stadtratsfraktion fordere auch das Landratsamt Ostallgäu eine unbedingte Konsolidierung des Haushalts gefordert. Das sei absolut erforderlich mit Blick auf die Verschuldung der Stadt, die Deckwerth als „eklatant“ bezeichnet. Die städtischen Finanzen müssten „ernsthaft in Ordnung“ gebracht werden.

Bei Schulen nicht am falschen Fleck sparen

Gleichwohl komme die Stadt nicht um bestimmte Investitionen herum, verwies Deckwerth auf die Sanierung der Grund- und Mittelschule. Diese müsse auf jeden Fall in der Weise geschehen, dass „die pädagogische Qualität gesichert“ sei. Daher dürfe „an dieser Stelle nicht am falschen Fleck gespart“ werden, machte sie deutlich, wogegen sie „unnötige Planungskosten“ für einen Radweg am Hopfensee kritisierte. Wird dieser wohl nun doch nicht so realisiert wie vorher angedacht, erklärte Deckwerth.

Den Krieg in der Ukraine beenden

Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Georg Waldmann freute sich in seinem über den „bemerkenswerten Erfolg“ der Sozialdemokraten bei den letzten Bundestagswahlen. Zur aktuellen Lage forderte er: „Wir müssen den Krieg in der Ukraine beenden.“ Dabei habe wohl nicht er sich allein „in Putin getäuscht“, fügte Waldmann an, bevor Kassier Dr. Paul Wengert anschließend darüber informierte, dass der Ortsverband einen kleinen Überschuss in seiner Kasse besitze.

Lesen Sie auch