Füssener Stadträte machen mit bei „Geschenk mit Herz“

Füssener Bürgerinnen und Bürger können Päckchen für Aktion noch bis 13. November im Rathaus abgeben. Bedacht werden hilfsbedürftige Kinder.

08.11.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Auch der Füssener Stadtrat hat sich am Projekt „Geschenk mit Herz“ der Hilfsorganisation Humedica beteiligt. Die Übergabe fand kürzlich statt. Es wurden insgesamt acht Päckchen an die Auszubildende Xenia Sailer übergeben, die das Projekt mit der Auszubildenden Lejla Sinanovic für die Stadt Füssen organisiert. „Ohne viel Zeitaufwand ist es so möglich, hilfsbedürftigen Kindern eine Freude zu bereiten“, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter.

Wohin die Päckchen geschickt werden

Bis zum 13. November können sich Füssener Bürgerinnen und Bürger an der Aktion beteiligen, indem sie Päckchen packen und diese in der Poststelle der Stadt Füssen abgeben. Die Stadtverwaltung leitet die Päckchen dann an Humedica weiter. Von dort aus werden die Geschenke wiederum an hilfsbedürftige Kinder in Rumänien, Serbien, Albanien, Moldawien, dem Kosovo und die Ukraine geschickt. Mithilfe der Tafel erhalten außerdem bedürftige Familien in Bayern Pakete.

Weitere Infos gibt es auf www.stadt-fuessen.org