Füssener Vogelkundler beobachtet in Tiroler Bergdorf erstmals Sibirische Zwergammer

Dem Füssener Richard Wismath fliegt in Tirol erstmals eine Sibirische Zwergammer vor die Linse. Normalerweise lebt der Singvogel in der Tundra und der Taiga.

02.12.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Dem Füssener Vogelkundler Richard Wismath ist eine ornithologische Sensation geglückt: Er hat erstmals in Tirol eine Sibirischen Zwergammer (Emberiza pusilla) dokumentieren können. Das ließ laut Wismath auch Experten aus Wien und Innsbruck anrücken.

Füssener macht seit über 60 Jahren Aufzeichnungen zur heimischen Vogelwelt

Seit mehr als 60 Jahren macht Wismath Aufzeichnungen der heimischen Vogelwelt, auch für das Land Tirol. Doch was ihm an einem Novembertag um 15.30 Uhr in einem 1360 Meter hoch gelegenen Bergdorf in Tirol vor die Fotolinse kam, war „ornithologisch gesehen eine besondere Rarität“, freut sich der Füssener. Wo genau Wismath die Zwergammer beobachtet hat, verrät er nicht. Nur so viel: Er fand sie in einem Tiroler Bergdorf an einer privaten Futterstelle. Den genauen Bestimmungsort wolle er nicht nennen – aus Rücksicht auf den Eigentümer der Futterstelle „und wegen der vielen Fotografen, die nach dieser Seltenheit suchen würden“. Denn: „Erfahrungsgemäß weiß ich, dass dann nicht nur viele Ornithologen, sondern auch Fotografen wegen dieser Seltenheit Hunderte Kilometer Anfahrt nicht scheuen würden.“

Ornithologische Meldestelle bestätigt, dass Vogelart im Tirol noch nie vorkam

Die Zwergammer kommt nur im Strauch-und Waldgebiet der Tundra vor, sowie im Nordteil der Taiga-Zone. „Die Zwergammer ist etwas kleiner als unsere heimische Rohrammer und unterscheidet sich von dieser im Gefieder nur geringfügig“, sagt Wismath. Nachdem er seine Beobachtung an einer österreichische ornithologischen Meldestelle weitergeleitet hatte, erhielt er schriftlich die Bestätigung, dass es sich um eine Zwergammer handelt – ein Singvogel aus Sibirien, der sich auf dem Flug in sein Winterquartier auf diesem Bergdorf an einer privat eingerichteten Futterstelle niedergelassen hatte.

„Eiligst kam am darauffolgenden Tag eine Kommission aus Wien und Innsbruck herbei, um diese Rarität als Zwergammer bestätigen zu können“, so Wismath. „Es war dann eindeutig klar, dass es sich bei diesem Vogel laut Aufzeichnungen um eine Beobachtung handelt, die im Land Tirol noch nie vorkam.“ Anschließend gab er der zuständigen Stelle für seltene Beobachtungen seine Erstbeobachtung zu Protokoll, nämlich der Trägerschaft Bird Life von Österreich.

