Füssener wünschen sich eine „ehrliche Politik“

Vor der Landtagswahl will unsere Redaktion wissen: Was bewegt die Menschen in der Region? Über zu viel Bürokratie, die Grenzen der Asylpolitik und die Frage, ob genug für Kinder und Familien getan wird.

14.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Bayern wählt am 8. Oktober einen neuen Landtag. Zeit zu fragen: Was muss die Politik dringend ändern, wo muss sie handeln? Auf dem Füssener Wochenmarkt am Morisse-Parkplatz hat unsere Redaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Und schnell gemerkt: Die Menschen in der Region machen sich viele Gedanken zur Wahl. Hier ein Auszug aus den Kritikpunkten und Wünschen:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.