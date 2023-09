Füssens Baseballer drehen die Serie

Die Royal Bavarians finden in der Offensive wieder zu alter Stärke zurück und gewinnen gegen Neuenburg. Nun geht es gegen Mainz Athletics um den fünften Platz.

05.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Mit zwei deutlichen Siegen gegen die Neuenburg Atomics haben die Füssen Royal Bavarians nach einem 0:1-Rückstand die Serie gedreht und rücken damit in der Platzierungsrunde der Play-offs der Zweiten Baseball-Bundesliga vor ins Spiel um Platz 5. In wenigen Tagen geht es gegen den Meister der Südwest Gruppe, den Mainz Athletics.

Füssener standen mit dem Rücken zur Wand

Mit 1:6 hatten sich die Füssen Royal Bavarians bei den Neuenburg Atomics geschlagen geben und gerieten müssen – und waren damit in der Best-of-3-Serie mit 0:1 in Rückstand geraten (wir berichteten). Jetzt ging also mit dem Rücken zur Wand in die Spiele 2 und 3 am King’s Field. „Wir hatten die Tage über intensiv an unseren Schwächen der vergangenen Wochen gearbeitet und sind mit einem guten Gefühl in die Heimspiele gegangen“, erzählt Headcoach Mitch Stephan.

Füssen sorgt für ein frühzeitige Ende

Nach der offensiven Flaute in den vergangenen Wochen zeigten die Füssen Royal Bavarians bereits zum Auftakt endlich mal wieder ihre Klasse am Schlag. Gleich im ersten Inning waren es Basehits von Kleber, Stephan, Nicolici, Brunner und Krumm, die den Trainer der Atomics dazu zwangen seinen Starting Pitcher, Tim Lindemann, noch vor dem Ende des Innings auszuwechseln. Doch auch seine Nachfolger konnten die starke Offensive der Füssener nicht stoppen. Vier Runs im ersten Inning, vier Runs im zweiten und zwei Runs im dritten Inning brachten die Hausherren prompt mit 10:0 in Führung. Auf Seiten der Füssener machte Pitcher Matt Malconian einen hervorragenden Job und ließ über sieben Innings nur drei Runs zu, die zudem durch ein paar defensive Unachtsamkeiten entstanden. Füssen erhöhte den Spielstand im sechsten und siebten Inning auf 13:3 und sorgte damit für ein frühzeitiges Ende per Ten-Run-Rule.

Dann platzt der Knoten bei den Füssenern

Durch den Sieg im zweiten Spiel glichen die Füssener die Serie zum 1:1 aus und das dritte und entscheidende Spiel sollte direkt im Anschluss folgen. In diesem entscheidenden Spiel übernahm Routinier James Starek auf dem Werferhügel für die Füssener. Bis ins dritte Inning schien es ein spannendes Spiel mit ständigem Führungswechsel zu sein. Zwischenzeitlich ging Neuenburg sogar mit 1:6 in Führung. Doch dann platzte der Knoten bei der Füssener Offensive endgültig.

Satte neun Runs katapultierten die Royal Bavarians auf die Anzeigetafel, worunter auch ein 3-Run-Homerun von Christian Brunner weit aus dem Stadion flog. Brunner glänzte mit einer außergewöhnlichen Schlagleistung in beiden Spielen. In zehn Schlagversuchen gelangen ihm neun Basehits, darunter drei Doubles und ein Homerun.

In der Folge zog Füssen weiter davon und lag nach vier Innings mit 15:6 in Führung. Lorenzo Metschke übernahm für Starek auf dem Werferhügel, konnte aber an seine gute Leistung aus der Vorwoche nicht anknüpfen. Nach vier Walks und zwei Basehits musste Stephan handeln und brachte Silvan Zacek als Pitcher, der mit einem schnellen Double Play das Inning beenden konnte. Neuenburg verkürzte dennoch auf gefährliche 15:11. Die Königlichen blieben allerdings ruhig, erhöhten auf 18:11 und brachten den Sieg sicher nach Hause.

"Das Training hat angeschlagen"

„Mit 37 Hits und 31 Runs in zwei Spielen haben wir offensiv zu alter Stärke zurückgefunden“, sagte Stephan. „Das Training in der Vorwoche hat angeschlagen und die Jungs haben sich entsprechend gut vorbereitet. Da können wir auf jeden Fall zufrieden sein,“ lobte der Trainer seine Männer.

Spiel um Platz 5 gegen Mainz

Für die Royal Bavarians geht es nach dem Sieg gegen Neuenburg nun im Spiel um Platz 5 gegen die Mainz Athletics, die sich in der Platzierungsrunde gegen die Saarlouis Hornets durchsetzen konnten. Platz 5 wird erneut in einer Best-of-3-Serie ausgespielt, die am 16. September starten wird.