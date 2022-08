Füssens Baseballer haben die Meisterschaft im Blick

Nach einer spielfreien Woche geht es im Heimspiel am Sonntag gegen Top-Favorit Baldham Boars. Doch die Füssener sind selbstbewusst.

26.08.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Füssen Nach einer spielfreien Woche spielfrei melden sich die Füssen Royal Bavarians am kommenden Sonntag in den Play-offs der Zweiten Bundesliga zurück. Zu Gast am heimischen King’s Field ist der letztjährige Meister Baldham Boars. Die Gäste sind der Top-Favorit, doch davon lassen sich die Füssener Baseballer nicht einschüchtern. „Wir wissen, dass wir jedes Team in der Liga schlagen können. Wir müssen einfach unseren besten Baseball spielen und dann holen wir uns auch gegen Baldham zwei Siege“, strotzt Headcoach Mitch Stephan vor Selbstbewusstsein.

Mit einem Doppelerfolg gegen die Gauting Indians starteten die Füssen Royal Bavarians vor zwei Wochen in die Play-offs. Nach einer Woche Pause geht es direkt mit dem nächsten Heimspiel gegen die Baldham Boars weiter.

Gegner ist Tabellenzweiter

Die Münchner Vorstädter stehen mit nur zwei Niederlagen weniger auf dem Konto als die Royals auf dem zweiten Tabellenplatz dicht hinter den Guggenberger Legionären Regensburg. Mit einem weiteren Doppelerfolg könnten die Füssener mit Baldham gleichziehen und die Chance auf die Meisterschaft wahren.

In der regulären Saison mussten sich die „Königlichen Bayern“ am ersten Spieltag gegen Baldham allerdings einmal knapp mit 6:7 und einmal deutlich mit 1:11 geschlagen geben.

Füssen ein ernst zu nehmender Titelaspirant

Seither ist aber viel Wasser den Lech heruntergeflossen und die Füssener haben sich im Laufe der Saison trotz einiger Verletzungen und Ausfälle zu einem ernst zu nehmenden Titelaspiranten entwickelt. Daher strotzt Headcoach Stephan auch vor Selbstbewusstsein vor den Spielen gegen den Top-Favoriten.

Spielbeginn am Sonntag, 28. August, ist wie gewohnt um 12 Uhr. Das zweite Spiel gegen Baldham findet im Anschluss gegen 15 Uhr statt. Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt.