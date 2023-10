Füssens Kultur-Etat übersteht Sparrunde mit blauem Auge

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung nimmt der Füssener Stadtrat die Veranstaltungen unter die Lupe: Das Festival "Vielsaitig" wird verkürzt. Bestandsschutz für Museen und Bibliothek.

26.10.2023 | Stand: 06:00 Uhr

In diesem Jahr ist bei den Füssener Kaisersaalkonzerten bereits auf das Angebot „Jazz & Moderne“ verzichtet worden, das Festival "Vielsaitig" wird ab dem nächsten Jahr von zehn auf acht Tage reduziert: In erster Linie die Veranstaltungen des Kulturamtes müssen bei der chronisch klammen Stadt Füssen Federn lassen. Dagegen wurde eine Art Bestandsschutz für die Museen und die Bibliothek gegeben, als der Stadtrat am Dienstagabend über finanzielle Konsolidierungsmöglichkeiten im Bereich der Kulturarbeit diskutierte. Kulturamtsleiterin Karina Hager machte den Kommunalpolitikern dabei deutlich, dass in den drei Bereichen schon gespart wurde. Weitere Kürzungen könnten nur den Personalbereich treffen - dies aber hätte aber Folgen auf das Angebot, etwa durch geringere Öffnungszeiten der Museen. Das aber wollte der Stadtrat nicht, letztlich folgte er mit großer Mehrheit den Empfehlungen der Verwaltung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.