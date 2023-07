Füssens Stadtbibliothek wird zur „Open Library“

Die Bücherei soll künftig außerhalb der regulären Öffnungszeiten genutzt werden können. Warum die Stadt Füssen das Projekt trotz leerer Kassen vorantreiben will.

20.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

In aller Ruhe durch die Stadtbibliothek schlendern, in Büchern blättern, ehe man eine Auswahl trifft – für Berufstätige ist das bei den Öffnungszeiten in Füssen nicht so einfach. Immer wieder wurden deshalb längere Öffnungszeiten gefordert, was aber am fehlenden Personal und an den Kosten scheiterte. Künftig sollen die Nutzer deutlich länger die Möglichkeit haben, Bücher und andere Medien auszuleihen. Moderne Technik soll es ermöglichen, das Stichwort heißt „Open Library“.

Bildung und Begegnungen in der Füssener Bibliothek

Das Thema „Open Library“ ist in Füssen in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert worden. Mit moderner Technik soll die Stadtbibliothek als ein Ort von Bildung und Begegnung deutlich länger geöffnet sein als bislang. Nachdem das Projekt in den Corona-Jahren zurückgestellt wurde, will man die Realisierung jetzt aber forcieren. Trotz leerer Kassen. „Wenn wir die Bibliothek zukunftsorientiert aufstellen wollen, kommen wir gar nicht darum herum“, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). Auch mit Blick auf den Fachkräftemangel, der vor Bibliothekaren nicht Halt macht, müsse man auf moderne Technik setzen. Die Nutzer sollen außerhalb der regulären Öffnungszeiten ohne Personal Zugang zur Bibliothek bekommen und Medien ausleihen können. Das wäre ein bürgerfreundliches Angebot.

Kann sich die Stadt Füssen das leisten?

Dafür muss man einiges investieren: Zum Beispiel für eine automatische Tür mit Kartenlesegerät zur Zutrittskontrolle, für Selbstverbuchungsterminals und ein intelligentes Medienrückgaberegal, für Videoüberwachung und ein Lautsprechersystem. Wie teuer das wird, steht noch nicht fest. Ein Angebot aus dem Jahr 2019 soll auf den neuesten Stand gebracht werden. Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader (Grüne) wollte aber auch ohne detaillierte Zahlen wissen: „Können wir uns das leisten?“ Eichstetters Antwort: „Wir müssen es uns leisten.“ Entschieden wird darüber letztlich bei den nächsten Haushaltsberatungen. Klappt alles reibungslos, dann könnte die „Open Library“ 2024 starten: zunächst mit Öffnungszeiten werktags zwischen 7 und 18 Uhr. Im Jahr darauf, also 2025, sollten die Öffnungszeiten an zwei Tagen bis 21 Uhr und auf die Samstagvormittage ausgedehnt werden.

Wie es jetzt weitergeht

Es gab einige Nachfragen im Hauptausschuss. Etwa wegen der Vandalismus-Gefahr in Zeiten ohne Personal: In anderen Bibliotheken mit diesem System habe es so gut wie keine Sachbeschädigungen gegeben, hieß es. So sprach sich das Gremium schließlich geschlossen dafür aus, dass das Projekt Open Library in der Stadtbibliothek zeitnah umgesetzt werden soll. Die Verwaltung wird beauftragt, die dazu erforderlichen Schritte vorzubereiten und die Kosten zu ermitteln. Die endgültige Entscheidung fällt bei den Haushaltsberatungen.