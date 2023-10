Füssens Straßenbeleuchtung: SPD-Kritik stößt der CSU sauer auf

Simon Hartung: Vorwürfe gehen an der Realität vorbei. So laufe die von der SPD angemahnte LED-Umrüstung schon längst.

22.10.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Die Kritik, die bei einem SPD-Stammtisch an der Straßenbeleuchtung in Füssen geäußert wurde, verwundert manche Kommunalpolitiker. So wie Simon Hartung ( CSU). Denn zum einen seien bestimmte Kritikpunkte bereits seit Wochen nicht mehr aktuell: Die kritisierte Straßenbeleuchtung in der Augsburger Straße sei bereits im September umgestellt worden.

Stadtratsbeschlüsse nicht ignorieren

Zum anderen verwundere die Forderung nach einer Umrüstung auf LED: Dies habe der Stadtrat Ende April in der öffentlichen Sitzung beschlossen, die Umsetzung mit den EWR laufe. „Bei der enormen Anzahl an Laternen sollte aber auch jedem klar sein, dass dies nicht in ein paar Wochen machbar ist“, teilte Hartung mit. Vielleicht sei die Ratskollegin der SPD einfach bei dieser Sitzung nicht anwesend gewesen. Trotzdem wäre es zumindest wünschenswert, dass man sich dann im Nachgang über die Beschlüsse des Gremiums informiert. Dies hätten auch alle anderen Teilnehmer am SPD-Stammtisch online machen können.

Auch die Kritik an der Straßenbeleuchtung in der Kemptener Straße (dort wird die Seite zum Wohngebiet Füssen-West nicht beleuchtete), kann er nicht nachvollziehen. Denn als der Stadtrat über die Abschaltungen diskutierte, gab es laut Hartung den großen Wunsch, die andere, nun von der SPD kritisierte Seite der Kemptener Straße zu beleuchten. Wieso? Damit Kinder und Jugendlichen von den Sportstätten (Bundesstützpunkt, Tennishalle) sowie junge Leute zu später Stunde aus der Diskothek sicher nach Hause gelangen.

Sicherheit in Füssen nicht gefährdet

Natürlich dürfe das Thema Energiesparen und Lichtverschmutzung nicht zulasten der Sicherheit gehen. „Jedoch ist mir bis dato nicht ein Fall bekannt, der aufgrund der Beleuchtung in Füssen zu einem Unglück oder Verbrechen geführt hat“, sagt Hartung. Dass in Hopfen die Promenadenbeleuchtung ohnehin komplett abgeschaltet ist, scheine den Kritikern vollends entgangen zu sein, schiebt er nach: „Aber es war ja auch ein Stammtisch.“