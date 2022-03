Noch gibt es Funklöcher in Füssen und Pfronten. Geht es nach der bayerischen Regierung, sollen sie schnell verschwinden. Doch es stockt an mehreren Stellen.

24.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Es gibt sie noch, die Orte, an denen das Handy sagt: „Kein Dienst“. Orte, an denen weder Anruf, SMS noch das Internet funktionieren. Einige dieser „weißen Flecken“ sind der Alatsee in Füssen, die Strecke von Pfronten ins Tannheimer Tal oder Stellen in Pfronten-Steinach.