Seit 70 Jahren alles für den Durst: FZ Getränke aus Roßhaupten feiert runden Geburtstag

Vom einfachen Limo-Produzenten hat sich FZ Getränke aus Roßhaupten zum Großhändler der Region entwickelt. Was die Gründe für die Erfolgsgeschichte sind.

31.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Mit einem halben PS fing es für Franz Zimmermann an. Damals, in den 70er Jahren, lieferte er seine ersten hölzernen Limonaden-Kisten zu den Kunden aus. Und zwar mit einem Pony-Gespann. Ein altes Foto zeigt den Zwölfjährigen in Lederhose, die Zügel in der Hand haltend. „Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen“, sagt der 69-Jährige. Neben ihm sitzen seine beiden Söhne Franz junior und Christoph – inzwischen Chefs des 45 Mitarbeiter-Unternehmens. Die beiden Brüder haben den Familienbetrieb, der heuer sein 70-Jähriges feiert, 2010 vom Vater übernommen. Ein Glücksfall sei das, findet Zimmermann senior. „Die zwei haben ganz schön Gas gegeben“, nickt der 69-Jährige anerkennend. Inzwischen beliefert FZ Getränke über 500 Großkunden zwischen Garmisch und Balderschwang. Aus dem kleinen Sortiment von einst sind inzwischen über 3000 verschiedene Artikel geworden, mit denen die Roßhauptener Firma ihre Kunden beliefert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.