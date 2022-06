G7-Gipfel bringt ganztägige Grenzkontrollen ab Dienstag

Wegen des G7-Gipfels auf Schloss Elmau kontrolliert die Bundespolizei im Ostallgäu zwei Wochen lang rund um die Uhr an drei Grenzübergängen.

13.06.2022 | Stand: 08:13 Uhr

Elmau und Füssen liegen zwar ganze 77 Kilometer auseinander. Dennoch wirkt sich das Treffen der Staats- und Regierungschefs Ende Juni in Oberbayern bereits jetzt ganz unmittelbar aufs Ostallgäu aus: Ab Dienstag um 7 Uhr kontrolliert die Bundespolizei nämlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche an zahlreichen Grenzübergängen zwischen Lindau und Berchtesgaden.

Im Ostallgäu gibt es drei solche „Rund um die Uhr“-Stationen: den Grenztunnel Füssen, die alte Grenze bei Weißhaus/Ziegelwies und in Pfronten-Steinach. Normalerweise sind diese Straßen offen, die Beamten ziehen Reisende lediglich stichprobenartig raus. Nun wird bei der Einreise von Österreich nach Deutschland ganztägig kontrolliert. Nach Deutschland Einreisende müssen sich auf lange Wartezeiten einstellen. An den anderen Ostallgäuer Grenzübergängen stehen die Beamten zwar nicht dauerhaft, es wird aber auch vermehrt kontrolliert. Grund ist wie bereits erwähnt der G7-Gipfel auf Schloss Elmau bei Garmisch Partenkirchen, der vom 26. bis 28. Juni stattfindet.

Garmisch-Patenkirchen: Strenge Sicherheitsmaßnahmen während des G7-Gipfels

Die Polizei rechnet im Zuge der Konferenz mit zahlreichen Protesten und Demonstrationen. In der Spitze werden bis zu 18.000 Polizistinnen und Polizisten aus dem gesamten Bundesgebiet im Einsatz sein. Während des dreitägigen Gipfels greifen strenge Sicherheitsmaßnahmen. Beispielsweise gilt in einem 56-Kilometer-Radius um Elmau ein strenges Flugverbot. Davon betroffen ist auch das gesamte südliche Ostallgäu. Bis zum Ende des Gipfels sind bemannte Flüge in der Zone strikt verboten. Dies gilt zum Beispiel auch für Drachen-, Gleitschirm- oder Segelflieger, teilt das bayerische Innenministerium auf seiner Webseite mit. Ausgenommen sind „normale“ Linienflüge. Unbemannte Luftfahrtsysteme wie Drohnen dürfen in dieser Zeit um den Veranstaltungsort in einem Radius von 19 Kilometern nicht fliegen.

G7-Gipfel: Auch Füssener Personal in Elmau

Involviert ist auch die Inspektion Füssen, wie Polizeichef Edmund Martin im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt: „Wir werden von dem Gipfel tangiert. Wir stellen eine größere Anzahl an Personal für Elmau.“

Beispielsweise für Demonstrationen und Verkehrskontrollen. „Je nachdem, für was wir gebraucht werden“, sagt Martin. Auch andere Polizeiinspektionen aus dem Bereich des Präsidiums Schwaben Süd/West sind betroffen (wir berichteten). In den zwei Wochen gilt für die Füssener Beamtinnen und Beamten eine Urlaubssperre, denn auch der Bundespolizei greifen sie an der Grenze unter die Arme, wenn sie gebraucht werden, sagt Martin.

Intensiver Streifendienst und Überwachung von Wildcamping-Hotsports im Sommer

Hinzu kommt, die Füssener Polizei setzt gerade gemeinsam mit der Polizeiwache Pfronten ihr Sommerkonzept um, das unter anderem intensivierten Streifendienst sowie die Überwachung von Park- und Wildcamping-Hotspots einschließt.

