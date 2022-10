Gallus, der Heilige mit dem Bär, ist auch in Füssen verewigt

Der Gallustag am 16. Oktober war einst ein wichtiger Lostag für das kommende Wetter. Was den Heiligen mit dem Raubtier verbindet.

16.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Das Kloster St. Gallen in der Schweiz zählt zu den bedeutendsten Klosterbauten in Europa. Gegründet wurde es durch den heiligen Gallus, der mehrmals in der Magnuslegende auftaucht. Kein Wunder, dass es in der ehemaligen Benediktinerklosterkirche St. Mang in Füssen Darstellungen dieses wundertätigen Mannes gibt.

Der Heilige wurde 95 Jahre alt

Gallus wurde 550 geboren und stammte aus Irland. Dort trat er in den Benediktinerorden ein. Zusammen mit dem heiligen Kolumban ging er um 590 ins Frankenreich. In Tuggen am Zürichsee wurden die beiden verfolgt. Sie flohen deswegen an den Bodensee. Im heutigen St. Gallen errichtete Gallus eine Einsiedelei. Die Wahl zum Bischof von Konstanz im Jahr 614 lehnte er ab. Gallus kehrte zu seiner Klause zurück und gründete zusammen mit zwölf Gefährten ein Kloster. 645 reiste er nach Arbon, um den Priester Willemar zu besuchten. Dort starb Gallus am 16. Oktober im Alter von 95 Jahren. Dies ist auch sein Gedenktag.

Patron von Konstanz - und dem Federvieh

Gallus ist Patron der Diözese Konstanz sowie der Gänse und Hühner, da sein Name „Gallus“ übersetzt „Hahn“ bedeutet. Vor allem im Westallgäu findet man viele Gotteshäuser, die ihn zum Patron haben. Dargestellt wird er in der Regel mit einem Ordensgewand und einem Pilgerstab, weil er viel gereist ist. Laut einer Legende wollte ihm ein Bär sein Essen stehlen. Gallus bemerkte dies und befahl ihm, stattdessen Brennholz beziehungsweise Bauholz zu bringen, was das Tier auch tat. Der Heilige bedankte sich bei ihm mit einem Laib Brot. So findet man bei vielen Darstellungen einen Bären neben dem Heiligen und ein Stück Brot in seiner Hand.

In Füssen als Skulptur von Anton Sturm

In der Magnuskapelle der ehemaligen Benediktinerklosterkirche in Füssen finden sich vier Figuren, die Anton Sturm 1716/17 angefertigt hat: Ordensgründer Benedikt, dessen Schwester Scholastika und die beiden Wegbegleiter des heiligen Magnus: Kolumban und Gallus. Franz Anton Zeiller aus Reutte brachte 1751/52 runde Bilder über den Figuren an, die auf die Legende des jeweiligen Heiligen Bezug nehmen: Bei Gallus ist es ein Bär, der ihm Holz bringt.

Der Gallustag war früher ein wichtiger Lostag für die Wettervorschau im Bauernjahr. So heißt es in einer Bauernregel: „Wenn am Gallustag Regen fällt, er bis Weihnachten anhält. Ist an Gallus aber trocken, folgt ein Sommer nasser Socken.“ Spätestens am 16. Oktober sollte im Garten alles geerntet sein, denn: „Nach dem St.-Gallus-Tag nichts mehr im Garten bleiben mag.“

Lesen Sie auch