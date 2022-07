„Oldtimer-Wandern“: Knapp 100 historische Fahrzeuge in Pfronten - das war bei der Gamsbart-Rallye geboten

Zum 30. Mal fand die Gamsbart-Rallye statt. Die Fahrer starteten zum Teil mit über 90 Jahre alten Autos. Diese schaffen es dennoch bis nach Slowenien.

10.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Pfronten Bereits zum 30. Mal starteten Oldtimerfans vom Pfrontener Leonhardsplatz aus auf die rund 130 Kilometer lange Gamsbart-Rallye durch das Allgäu: Knapp 100 historische Fahrzeuge rollten über Halblech und den Auerberg wieder zurück. Mit dabei waren Fahrzeuge, die vor über 90 Jahren gebaut wurden.

Oldtimer-Treffen in Pfronten: Samstagmorgen ging es an die Startlinie

Nach den klassischen „Benzingesprächen“ am Freitagabend ging es für die Teilnehmer des Internationalen Oldimer-Treffens am Samstagmorgen an den Start. Im Minutentakt schickten Norbert Schaller, Vorsitzender der Oldiefreunde, und Josef Schmid – als Ansager – die Töff-Töff´s auf die Strecke. Voraus fuhr, in Safety-Car-Manier, Josef „Sepp“ Kößler – stilecht mit einem 450er SLC Mercedes Rallye-Fahrzeug. Ungewohnt für die zahlreichen Zaungäste, lenkt Kößler sonst doch große Busse. Startplatz Nummer eins haben Rudi und Beifahrerin Gertrud Rohnfelder aus Aalen im Ostalbkreis.

Rudi und Gertrud Rohnfelder starteten als erste bei der traditionellen Gamsbart-Rallye, die von Pfronten aus durchs Allgäu führte. Bild: Anton Reichart

Der Qualitätsmanager Rohnfelder fährt so eine Rally nicht das erste Mal. Sein „Happy Camper“ wurde 1926 gebaut. Ausgestattet ist er mit einem Reihen-Vier-Zylinder, 2,9 Liter Hubraum bringen 20 PS auf die Straße. Zwar ginge er maximal 65 Stundenkilometer schnell, Reisegeschwindigkeit sei aber höchstens 50. „Damit kommt man auch an die Adria“, beschreibt der Aalener lächelnd die Philosophie des Oldtimerfahrens: Er nennt es „Oldtimer-Wandern“, mit nur zwei Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang.

Autos in Pfronten teilweise fast 100 Jahre alt

Gleich nach den Rohnfelders folgen auf Startplatz zwei Gottfried und Doris Essert aus Heidenheim, ebenfalls Ostalbkreis. Auch ihr Oldie ist Baujahr 1926. „Den Start, den mache ich elektrisch“, sagt Essert, die wohl eher mühsame Kurbel würde er nur im Notfall verwenden. Seit fünf Jahren hat der zuvor als Selbstständig tätige nun mehr Zeit für sein Hobby. Neben seinem ebenfalls 20 PS starken Gefährt mit 2900 Kubikzentimetern Hubraum, hat er zuhause noch drei weitere Oldtimer stehen. Diese haben die Esserts schon an den Gardasee und bis nach Slowenien geführt.

Die Oldtimerbesatzungen kommen bis aus Lana im Meraner Land, aber auch aus dem Ötztal, Stuttgart und etliche aus dem Allgäu. Unterwegs auf der Rallye müssen sie sechs Wertungen bestehen, bei denen es nicht um Geschwindigkeit, sondern eher um Geschicklichkeit und Fahrzeugkenntnisse geht. Neben den Stichworten Wiegen, Radmuttern, Gabelschlüssel und Zeitmessung hat die Pfrontener Firma Menhofer das Spiel „Heißer Draht“ konstruiert. Menhofer hat aus Draht die Silhouette eines Porsche 356 gestaltet, die unter zwölf Volt Strom gesetzt wurde. Ein Ring, der den Draht umschließt, muss entlang der ganzen Länge des Drahts geführt werden, ohne dabei die Leitung zu berühren. Nach etwa fünf Stunden Fahrzeit wurde ausgewertet.

