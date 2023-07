Ganz besonderer Jahrgang verlässt die Mittelschule Pfronten

Mit Simon Schürers Schnitt von 1,0 gelang nicht nur der beste Mittlere Schulabschluss des Ostallgäus. Die 64 erfolgreichen Absolventen zeigten weitere Qualitäten.

26.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der beste Abschlussschüler eines M-Zweigs im ganzen Ostallgäu kommt von der Mittelschule Pfronten: Simon Schürer schaffte dem Mittleren Schulabschluss mit einer glatten 1,0 als Notendurchschnitt. Bei der Entlassfeier wurde er dafür ebenso gebührend geehrt wie Maria Doumarani, die mit einem Notenschnitt von 1,8 den besten Qualifizierenden Abschluss an ihrer Schule schaffte. Beide wurden jetzt auch zu einer Feierstunde ins Kaufbeurer Rathaus eingeladen, wo insgesamt 33 Heranwachsende dabei waren, die ihren Quali oder Mittleren Abschluss an einer Mittelschule in der Stadt Kaufbeuren oder dem Landkreis Ostallgäu besonders gut geschafft haben.

Jeder weiß schon, wie es weitergeht

In Pfronten wurden insgesamt 64 Abschlussschüler aus den 9. und 10. Klassen gebührend verabschiedet – und das mit sehr guten Aussichten für ihre Zukunft: Jeder von ihnen verlässt die Mittelschule Pfronten mit einem Schulabschluss in der Tasche und jeder von ihnen hat einen Ausbildungsplatz oder einen Platz an einer weiterführenden Schule bereits sicher. 41 Schülerinnen und Schüler schafften den Mittleren Schulabschluss, 20 den Qualifizierenden Abschluss. Den übrigen drei gelang der erfolgreiche Abschluss der Mittelschule.

Nach einem von den Schülerinnen und Schülern mitgestaltetem ökumenischen Abschlussgottesdienst, der die Absolventen auf ihrem neuen Lebensabschnitt segnete, zogen alle in die liebevoll geschmückte Turnhalle, die sofort eine festliche Stimmung unter den Anwesenden aufkommen ließ.

Vorbildliches soziales Miteinander

Der diesjährige Abschlussjahrgang erwies sich nicht nur durch beste Prüfungsergebnisse als ganz besonderer Jahrgang, er glänzte auch durch ein vorbildliches soziales Miteinander. Die Jugendlichen erreichten ihre schulischen Ziele und entwickelten wertvolle soziale Kompetenzen, die sie für ihre Zukunft prägen werden.

Die Klassleiter Norbert Söhner, Florian Kling und Ingo Trausch richteten persönliche und humorvolle Ansprachen an ihre Schützlinge, um ihnen zu ihren Leistungen zu gratulieren und sie mit ermutigenden Worten auf ihren weiteren Lebensweg zu begleiten. Auch die Klassensprecher ließen es sich nicht nehmen, die letzten Schuljahre mit witzigen und nachdenklichen Worten Revue passieren zu lassen.

Stolze Schulleiterin

Weitere motivierende Reden gab es von Nesselwangs Bürgermeister Pirmin Joas, Schulamtsdirektorin Karin Weikmann sowie Teresa Henkel für den Elternbeirat. Dankesworte und die Verabschiedung der Absolventen folgten. Schulleiterin Gerlinde Briechle hob hierbei die beeindruckenden Erfolge ihrer Schützlinge stolz hervor.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war zweifellos die feierliche Zeugnisübergabe. Mit Stolz konnte jeder Abschlussschüler sein Abschlusszeugnis entgegennehmen. Die gelungene Veranstaltung, die von stolzen Eltern mit begeistertem Beifall und Lob begleitet wurde, endete mit dem gemeinsamen Lied „Ein Hoch auf uns“.