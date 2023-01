Ganz großes Kino auf der Bühne der Alpspitzhalle

350 Besucher haben in der randvollen Halle in Nesselwang viel Spaß an der Geschichte „Der kleine Lord“ als Familienmusical. Einige Mitwirkende glänzen besonders.

01.01.2023 | Stand: 07:00 Uhr

Zeugen von ganz großem Kino in Form eines Bühnenerlebnisses waren fast 400 Zuschauer der letzten Vorstellung dieses Jahres der Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang. So erntete das „a.gon Theater“ aus München für seine Inszenierung des bekannten Kinderbuchs „Der kleine Lord“ von Frances Hodgson Burnett als Familienmusical nach seiner knapp zwei Stunden langen Darbietung donnernden Beifall in der ausverkauften Alpspitzhalle Nesselwang. Dieser hielt so lange an, dass das Ensemble mit der musikalischen Unterstützung der vierköpfigen Band, die gleichfalls auf der Bühne präsent war, noch eine kurze tänzerische und gesangliche Zugabe servierte. Diese unterstrich noch mal die große Spielfreude, mit der die Protagonisten den Abend zu einem mindestens ebenso großen Vergnügen für das Publikum machten.

Besucher werden nicht enttäuscht

Ob der vielen Besucher, die sie „eine tolle Sache“ nannte, drückte unmittelbar vor der spektakulären Bühnenschau auch die Vorsitzende der Theatergemeinde, Ulrike Rottenburger, ihre mächtige Freude aus. Während sie die Alpspitzhalle als „so was von voll“ bezeichnete, war ihr die Erleichterung darüber anzumerken, dass hier nicht wie in manchen anderen Theatern galt: „Halbvoll ist das neue ausverkauft.“ Die Zuschauer, darunter viele Kinder und Jugendliche, sollten auch nicht enttäuscht werden, was sowohl für die bereits mehrmals verfilmte Geschichte Burnetts als auch die von Stefan Zimmermann inszenierte Bühnenadaption gilt, in deren Zentrum Cedric Errol steht.

Annika Kähler in einer Hosenrolle

Den Jungen, der zunächst im New York des 19. Jahrhunderts lebt und später zum kleinen Lord Fauntleroy avanciert, spielt Annika Kähler brillant in einer Hosenrolle. Er wächst in bescheidenen Verhältnissen bei seiner Mutter (vor allem gesanglich sehr stark: Maria Helgath) auf, von wo aus er im Laufe des Stücks in die Höhen der englischen Aristokratie hinauf katapultiert wird. Denn sein mürrischer und hartherziger Großvater Graf Dorincourt (großartig verkörpert von Fernsehstar Max Volkert Martens) möchte einen Erben in seinem Geist aus ihm machen. Allerdings knackt Cedric die harte Schale des Opas, wodurch er ihm von diesem bislang kaum gezeigte Wesenszüge wie Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Großherzigkeit entlockt. So werden der alte und der kleine Lord gemeinsam zu respektablen Aristokraten.

Schwungvolle Songs

Dementsprechend singen und tanzen die bestens aufgelegten Darsteller (neben den bereits erwähnten besonders bemerkenswert John Berggold, Bernadette Süthold, Michael Müller, Alina Sielaff und Richard Peter) zu gut einem Dutzend schwungvoller Songs nicht nur gekonnt, sondern punkten auch in sonstigen schauspielerischen Belangen. Da darüber hinaus machten die virtuosen Musiker unter der Leitung von Peter Wegele und Christian Auer den Abend zu einem von Christine Rothacker erstklassig choreografierten künstlerischen Gesamterlebnis. So bekundeten hinterher auch Rottenburgers drei Söhne Tizian, Quirin und Magnus voller Begeisterung, dass ihnen „Der kleine Lord“ auf der Nesselwanger Bühne „sehr viel Spaß“ bereitet habe.

So geht das Theater weiter

Für die nächste Veranstaltung der Theatergemeinde gastiert das Landestheater Schwaben mit dem heiteren Schauspiel „Ende in Lachen“ am Samstag, 18. März, ab 20 Uhr in der Alpspitzhalle. „Die Legende von Wilhelm Tell“ folgt am Mittwoch, 26. April, im „Jawoll“ in Pfronten. Zu Gast ist Das weite Theater aus Berlin, das auch das Kinderstück „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ mitbringt. Am Mittwoch, 26. April, und Donnerstag, 27. April, zeigt es das in den Feuerwehrhäusern in Pfronten-Ried und Nesselwang.

Weitere Infos finden Sie hier