Gasexplosion bis Autobrand: Nesselwanger Feuerwehr gefordert

Für die Floriansjünger stand auch 2021 im Schatten von Corona. Welche Folgen die Pandemie für sie hat.

25.01.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Für die Nesselwanger Feuerwehr stand auch das Jahr 2021 im Schatten von Corona, das zweite in Folge. Die Dienst- und die Jahresversammlung mussten verschoben werden. Kommandant Markus Schmidt hofft, dass sie in diesem Sommer stattfinden können. Übungen und Ausbildungen mussten coronabedingt abgesagt oder verschoben werden. Die Einsatzbereitschaft der Wehr sieht Schmidt auch mit Blick auf die hochansteckende Omikron-Variante aktuell nicht gefährdet: Sollte es zu größeren Ausfällen kommen, würden die Feuerwehren der Region sich gegenseitig aushelfen.

Gesamtes Einsatzspektrum fällt an

Eine beeindruckende Leistungsbilanz vermeldet der Bericht des Kommandanten. Die Zahl der Einsätze mit 36 liegt leicht über der des Vorjahrs (31), aber weit unter den 70 Einsätzen von 2019, dem Rekordjahr vor der Pandemie. Die Bandbreite umfasste das „gesamte Einsatzspektrum“ der Feuerwehr: Brände, Verkehrsunfälle, überschwemmte Keller, Gasaustritt, Unterstützung des Rettungsdienstes, Fehlalarm und mehr.

Beim Löschen eines Großbrands im Dachgeschoss der Wertachmühle in Vorderschneid unterstützte die Nesselwanger Feuerwehr die Wehren aus Wertach, Oy und Mittelberg. Auf dem Pendlerparkplatz an der A7 bei Lachen musste sie einen brennenden Pkw löschen, an dem sich weder Kennzeichen befanden noch Personen aufhielten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Im Kurpark löschte die Feuerwehr eine brennende tote Person. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Zu einer Gasexplosion auf einem Campingplatz wurde die Feuerwehr gerufen, ein Mensch wurde schwer verletzt und ein Wohnwagen samt Vorzelt zerstört.

Zwölf Fehlalarme

Zwölf Fehlalarme verbuchte die Feuerwehr, darunter die mutwillige Betätigung der Brandmeldeanlage in der Tiefgarage eines Hotels. Kommandant Schmidt weist darauf hin, dass Notrufmissbrauch unter Strafe steht. Erstmals wurde die Nesselwanger Feuerwehr durch das Notrufsystem eCall alarmiert, mit dem seit März 2018 alle neuen Pkw-Modelle ausgerüstet werden. Ein Verkehrsunfall lag jedoch nicht vor, der Alarm wurde bei einem Software-Update in einem Autohaus ausgelöst. Mehrfach wurde die Chlorgasmeldeanlage im Alpspitz-Bade-Center ausgelöst. Gasaustritt oder die Ursache der Fehlauslösung konnten nicht festgestellt werden.

Weniger Veranstaltungen, weniger Sicherheitswachen

Verkehrsunfälle auf der A7 und an der Anschlussstelle Nesselwang sowie Ölspuren auf der Fahrbahn forderten den Einsatz der Feuerwehr. Bei einem Gasaustritt aufgrund von Baggerarbeiten an einem Hausanschluss übernahm die Feuerwehr Messungen und Absperrungen, bis das Leck von einem Mitarbeiter des Versorgers verschlossen werden konnte. Weil Veranstaltungen coronabedingt abgesagt wurden, entfielen die meisten Sicherheitswachten, Absperr- und Parkplatzdienste. Nur für ein Konzert in der Alpspitzhalle leiste die Feuerwehr Parkplatzdienst und Sicherheitswacht sowie Absperrdienste am Volkstrauertag und beim „Mountainman“. 562 Einsatzstunden listete Schmid auf.

Trotz Corona bemühte sich die Feuerwehr, die Übungen planmäßig durchzuführen, auch wenn mit insgesamt 1850 Stunden im Übungs- und Ausbildungsbetrieb nur etwa die Hälfte der Stunden der vergangenen Jahre anfielen. Mitglieder der Feuerwehr besuchten Lehrgänge, Fort- und Ausbildungen und absolvierten Prüfungen. Coronabedingt wurden Übungen abgesagt sowie die Ausbildung der Truppmänner teilweise als Online-Schulung absolviert. Eine Gruppe legte nach zweiwöchiger Ausbildung das Leistungsabzeichen „Brandbekämpfung“ erfolgreich ab.

Ausrüstung verbessert

Von der Marktgemeinde wurde ein neues Mehrzweckfahrzeug angeschafft, neben Ausrüstungsgegenständen und Bekleidung für die Einsatzkräfte. Zahlreiche Stunden verbrachten die Gerätewarte Albrecht Schmid und Ralf Haug mit der Pflege und Wartung der Fahrzeuge, Ausrüstung, Atemschutzgeräte und den fälligen Prüfungen. Kommandant Schmidt freut sich über das Engagement und dankt allen Kameraden und Unterstützern.