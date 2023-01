Gaspreisbremse bis Midi-Job: Was ändert sich 2023 für Arbeitgeber und Beschäftigte?

2023 gibt es neue Regeln für Arbeitgeber und Beschäftigte. So wird es bei Krankschreibungen für Arbeitnehmer einfacher, auch in der Gastro gibt es Änderungen.

14.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Neues Jahr, neue Vorschriften. 2023 bringt für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden sowie Kunden viele Änderungen mit sich: Bei der Krankmeldung ebenso wie beim Midi-Job. Die Experten der IHK fassen zusammen, auf was man sich einstellen muss.

Wegen der Energiekrise reagiert die Politik mit verschiedenen Maßnahmen

Die explodierenden Energiepreise stellen Unternehmen ebenso wie Verbraucher vor enorme Herausforderungen. Die Politik reagiert mit einem Bündel an Maßnahmen darauf. Dazu gehören die Gas- und Strompreisbremsen. „Kleine und mittlere Unternehmen profitieren ab März von den Preisbremsen für Strom und Gas. Große Industriebetriebe mit einem hohen Verbrauch werden seit Januar beim Gas entlastet“, sagt IHK-Energieexpertin Dr. Nina Reitsam. Bei Unternehmen mit hohen Verbrauchen sind die staatlichen Zahlungen mit Auflagen verbunden.

Neue Regelung für Krankmeldungen: "Der gelbe Schein ist Geschichte"

„Der gelbe Schein ist auch Geschichte“, sagt Hanna Schmid, Arbeitsrechtsexpertin der IHK Schwaben. Ein elektronisches Meldeverfahren löst die bisherige Praxis der Krankmeldung beim Arbeitgeber ab. Bislang mussten Mitarbeitende dem Chef im Krankheitsfall selbst eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) vorlegen, ein gelber Schein in dreifacher Ausfertigung.

Das neue Verfahren kehrt das Schuldverhältnis um: Seit Januar müssen die Arbeitgeber die Daten zur Arbeitsunfähigkeit ihrer gesetzlich versicherten Mitarbeitenden selbst abrufen. Die Kassen stellen die Daten bereit. Weiter besteht aber die Meldepflicht der Beschäftigten, sich bei Arbeitsunfähigkeit unverzüglich beim Arbeitgeber telefonisch oder per Mail krank zu melden.

Neues Verpackungsgesetz in der Gastronomie: Keine Einwegbehälter "to go" mehr anbieten

Gastronomen mussten sich für 2023 auf eine Änderung durchs neue Verpackungsgesetz einstellen. Demnach müssen Restaurantbesitzer, Lieferdienste oder Caterer eine Mehrweg-Alternative zu ihren Einwegbehältern anbieten. Vor allem Speisen und Getränke „to go“ sind davon betroffen. Die Mehrweg-Behälter dürfen nicht höher bepreist werden, es darf aber ein Pfand erhoben werden. Ausgenommen sind Kleinunternehmen, die maximal 80 Quadratmeter Verkaufsfläche und nicht mehr als fünf Beschäftigte haben. Im Imbiss ums Eck oder im kleinen Café ändert sich also erst mal nichts.

Zum Jahresbeginn wurde die Midi-Job-Grenze von 1600 Euro auf 2000 Euro angehoben. Bis zu diesem Betrag müssen die Midi-Jobber nicht die vollen Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Dadurch werden Arbeitnehmer entlastet, für Arbeitgeber könnte es unter Umständen teurer werden.

Unternehmen sollen ab April interne Meldestellen für rechtliche Verstöße einrichten

Wohl ab April sollen Unternehmen ab 250 Beschäftigten interne Meldestellen einrichten, an die Mitarbeitende Hinweise auf rechtliche Verstöße geben können, ohne arbeitsrechtliche Sanktionen fürchten zu müssen. Unternehmen zwischen 50 und 249 Beschäftigte werden diese Vorgaben bis Dezember umsetzen müssen. „Ziel ist es, die Aufdeckung und Unterbindung von Verstößen zu forcieren und zugleich Hinweisgeber besser zu schützen“, erläutert IHK-Rechtsexpertin Hanna Schmid.

Neues gibt es auch im Insolvenzrecht. „Unternehmen rutschen wegen Überschuldung nicht mehr so schnell in die Insolvenz“, sagt IHK-Rechtsexperte Simion Hersonski. Der Prognosezeitraum wurde von zwölf auf vier Monate herabgesetzt. Das heißt, Unternehmen müssen künftig ihre Liquidität für einen kürzeren Zeitraum vorausberechnen. „Das ist in Zeiten, in denen das unternehmerische Umfeld deutlich unsicherer geworden ist und Preise sich oft schnell verändern, eine Riesenerleichterung“, sagt Hersonski. Auch die Frist, um einen Insolvenzantrag zu stellen, wird bis zum 31. Dezember von derzeit sechs auf acht Wochen hochgesetzt.