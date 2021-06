Händeringend halten Hotels und Gastrobetriebe Ausschau nach Angestellten. Jobportale und Anzeigenseiten quellen über mit Angeboten. Liegt das auch an Corona?

10.06.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Ein Blick in einschlägige Jobportale und in die Stellenanzeigen verrät: Wer zur Zeit einen Job in der Gastronomie oder Hotellerie sucht, hat eine große Auswahl. Da werden Restaurant-Manager, Empfangsmitarbeiter, Küchenchefs, Servicemitarbeiter gesucht – die Personalnot auch im Ostallgäu ist groß. Das hat auch, aber nicht nur mit Corona zu tun.