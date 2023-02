Gaudi auf Kufen: ein origineller Faschingsbrauch in Pfronten

Am Sonnenlift in Röfleuten rutschen originelle Gefährte zu Tal. Ein Team ist seit dem ersten Rennen dabei. Den Preis für Originalität erhielt aber ein anderes.

20.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Einer der außergewöhnlichsten Faschingsumzüge findet regelmäßig in Pfronten-Röfleuten statt. Nachdem zwei Jahre lang das Gaudirennen wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, konnten dieses Jahr 34 Gruppen die Fahrt auf der Piste des Sonnenliftes antreten.

Geschwindigkeit spielt keine Rolle

Bernd Rehle hat auch in diesem Jahr für das Rennen eine Schneebahn präpariert und so konnten alle Teilnehmer mit ihren Gefährten an den Zuschauern vorbei fahren. Manche waren etwas schneller, manche etwas gemächlicher unterwegs – es ging schließlich nicht um Geschwindigkeit, sondern um Originalität. Die selbst gebauten Wagen hatten die verschiedensten Themen aufgegriffen. Die Pfrontener Warmduscher, ein Team, das seit dem ersten Gaudirennen dabei ist, startete in diesem Jahr zum 23. Mal. Passend zu seinem Namen nahm es Sparmaßnahmen im Alpenbad aufs Korn. Das erste Mal beim Gaudirennen dabei war ein Team aus Altusried. Die Freunde hatten von dem Gaudirennen in Pfronten erfahren und spontan entschieden, selbst daran teilzunehmen.

Manchmal beginnt die Fahrt stockend

Die meisten Teilnehmer haben mittlerweile schon eine mehrjährige Erfahrung. Sie wissen um die Schwierigkeiten der Strecke und können diese daher bereits beim Bau ihrer Gefährte berücksichtigen. Für die Neulinge war es etwas schwieriger, so war der Beginn der Fahrt etwas stockend. Aber schließlich sind alle ins Ziel gekommen.

Feuerwehr als Hexenjäger

Für die Röfleuter Feuerwehr ist es immer eine besondere Herausforderung, neben der Organisation auch ihr eigenes Gefährt zu bauen. Dieses Jahr traten deren Mitglieder als Hexenjäger mit dem Knusperhäuschen an, verfolgt von hölzernen Pferden. Mit einem stabilen Boot kamen die Nordmannen mit Halwar und seinen Mannen. Sollte doch ein Problem auf der Fahrt auftauchen, war Wickie mit an Bord. Für die Pfrontener Scheckenreiter war der Ritt zu Tal nur mit Unterbrechung zu bewältigen, die Schecken mussten schließlich auf der langen Strecke regelmäßig gefüttert werden.

Auch Schalengger dabei

Nachdem das für den Vortrag in Kappel geplante Schalenggenrennen ausgefallen war, kamen zwei der Originaler nach Röfleuten, um traditionsgerecht ihr Holz ins Tal zu transportieren. Die Nachbargemeinde Seeg mit der Verhaftung ihres Bürgermeisters thematisierte das SWAT-Team.

Jim Knopf fuhr mit seiner Lokomotive ebenso ins Tal wie der „Lieferhanfo“-Bus. Das letzte Gefähr stellte die Saunalandschaft des Alpenbades dar und fuhr mit viel Dampf ins Ziel ein. Es wurde als Originellstes prämiert. Nach der Geschicklichkeitsprüfung, die jedes Team im Zielraum absolvieren musste, wurde noch gemeinsam ausgiebig gefeiert.