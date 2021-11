Gaufest findet wieder nicht statt

Der Buchinger Trachtenverein „Hochplatte“ war mit den Vorbereitungen für das Gaufest fast fertig. Der Posten des ersten Vorsitzenden soll nachbesetzt werden – aber es gibt Probleme

01.11.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Der Trachtenverein „Hochplatte“ aus Buching ist auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden. Bei der kürzlich abgehaltenen Jahresversammlung wollte der bisherige Vorsitzende Martin Stöger sein Amt abgeben – eigentlich. Weil aber niemand gefunden wurde, übernimmt er es nochmal für ein Jahr, weitergesucht werden soll dennoch.

38 Trachtlerinnen und Trachtler waren zu Versammlung gekommen. Wie bei vielen anderen Vereinen auch, überschattet die Corona-Pandemie die Aktivitäten. Trotz der bereits fast abgeschlossenen Vorbereitungen kann das Gaufest auch in diesem Jahr leider nicht stattfinden, berichtete Stöger.

Trotz der widrigen Umstände konnten die verschiedenen Bereichsleiter von einzelnen Veranstaltungen und Proben berichten. Der Nachwuchs sei auch nach der langen Probenpause mit 43 Kindern gut aufgestellt. Auftritte waren zum Beispiel in München beim Sommer in der Stadt, Almtag auf dem Buchenberg und der Festbieranstich im Casa Maria in Buching möglich. Die Gedenkmesse für die verstorbenen Mitglieder musste in der Pfarrkirche Bayerniederhofen gefeiert werden.

Bei den Neuwahlen gab es längere Diskussionen rund um den von Martin Stöger abgegebenen Vorsitz. Leider konnte die Stelle nicht nachbesetzt werden. Der derzeitige Stellvertreter von Stöger, Florian Grieser, hätte sich das Amt vorstellen können. Allerdings unter der Bedingung, dass ein neuer zweiter Vorsitzender aufgestellt werde. Doch auch für diesen Posten konnte niemand gewonnen werden. Deshalb beschloss der Verein, das Martin Stöger das Amt des ersten Vorstandes bis zur nächsten Jahresversammlung weiterführen und weiter nach einem neuen Vorstand gesucht wird. Stöger ehrte an diesem Abend langjährige Mitglieder:

Für 25 Jahre: Ulrich Köpf, Peter Schwarz, Helmut Gerhardinger, Jürgen Linder, Stefan Straubinger.

Für 40 Jahre: Gustav Hanig, Hubert Häringer, Josef Hennevogel, Martin Schichtl, Markus Schiegg, Gertraud und Ludwig Straubinger, Johann Resl.

Für 50 Jahre: Hans Wallner.

Bürgermeister Johann Gschwill bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement und sprach allen ein „herzliches Vergelt’ s Gott“ aus. Er habe großen Respekt vor dem Vereinsausschuss, der es sich mit der Absage des Gaufestes nicht leicht gemacht habe. „Wir haben uns alle auf das Gaufest gefreut. Aber auf einmal war alles anders und das gesamte Vereinsleben kam zum Erliegen.“ Darum freut es ihn besonders, dass trotz allem versucht werde, das Vereinsleben so gut es gehe, mit Proben und einzelnen Auftritten, aufrecht zu erhalten.

