Wie sich die Gebietsbetreuer für den Naturschutz im Allgäu einsetzen

Gebietsbetreuer arbeiten als Netzwerker zwischen verschiedenen Akteuren: Landwirten, Gästen, Kommunen. Auf dem Tegelberg feierten sie nun ihr 20-Jähriges.

19.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Sie beraten, klären auf, lenken Besucherinnen und Besucher: Gebietsbetreuer. Insgesamt gibt es über 70 von ihnen in Bayern. Einer ist Tom Hennemann. Er ist Betreuer des Ostallgäuer Alpenrandes. Er begrüßte vor Kurzem seine Kolleginnen und Kollegen aus den restlichen Gebieten des Regierungsbezirkes Schwaben. Denn die Gebietsbetreuung in Bayern gibt es bereits seit 20 Jahren. Bei der Feier im Panoramarestaurant auf dem Tegelberg gibt es viel Lob für die Naturschützer – und durchaus Kritik am System.

