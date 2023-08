In Italien sorgen Gebühren für Ärger, bei uns sind sie längst Alltag

Eine Frau bezahlt am Comer See in Italien zwei Euro für einen extra Teller. Hierzulande berechnen Gastronomen diese Gebühr ebenso, das sind die Gründe.

25.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Einen extra Teller und ein Glas Leitungswasser gibt es in manchen Gastronomien in Füssen und in Italien nicht umsonst. Ein Beispiel: Eine Urlauberin soll am Comer See zwei Euro extra dafür bezahlt haben, dass ihr bestelltes Sandwich zum Teilen in zwei Hälften geschnitten wurde, berichtet ein Nachrichtenportal. Das Restaurant habe die Kosten damit gerechtfertigt, dass zwei Teller verwendet werden mussten, schließlich seien auch noch Pommes dabei gewesen. Für die Gastronomen bedeutet das mehr Aufwand und nachfolgenden Abwasch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.