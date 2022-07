Geflüchtete aus der Ukraine: Der Pfarrhof in Zell ist ein Ort der Zuflucht geworden

Im Pfarrhof in Zell wohnen geflüchtete Ukrainer. Das Haus ist ein Beispiel dafür, wie groß die Hilfsbereitschaft für sie im Ostallgäu ist. Ein Ortsbesuch.

19.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflohen. Schutz finden sie an vielen Orten im Füssener Land – ein Beispiel von vielen ist dabei der Eisenberger Ortsteil Zell. Im dortigen Pfarrhof sind zehn Schutzsuchende untergebracht, aus verschiedensten Gegenden der Ukraine. Alle Mitbewohner der Schicksalsgemeinschaft sind mit Zügen und Bussen im Caritasheim in Seeg angekommen, bevor sie in Zell einziehen konnten. Mittlerweile haben sich eine ganze Menge Eisenberger Bürger für die „Neuzeller“ stark gemacht. Etliche wertschätzende Zahnräder greifen dabei in einander. Die Vertreter der Gemeinde, der Kirchenverwaltung, der Nachbarschaftshelferkreis „mir helfed zemed“, ehrenamtliche Helfer des Sprachkurses, der Kirchenchor, die Turnerdamen und viele mehr. Sie versuchen, die Frauen und Männer so gut es geht zu integrieren. Heike Neumeier und Hans Berktold, beides Mitglieder der Kirchenverwaltung, schauen regelmäßig im Pfarrhof vorbei, um zuzuhören und zu unterstützen. Kürzlich waren sie auf Besuch.

