Gehörlose Sportler aus Pfronten kämpfen für eine bessere Förderung

Zwei Pfrontener starten für die Gehörlosen-Skinationalmannschaft. Mit welchen Problemen die Sportler kämpfen und wofür Trainer Peter Haupt jetzt Sponsoren sucht.

12.04.2021 | Stand: 12:00 Uhr

„Wir brauchen deutlich mehr Trainingseinheiten auf dem Gletscher, in Pandemie-Zeiten Sondergenehmigungen für Trainingseinheiten auf der Piste und einen eigenen Mannschaftsbus, um zu den Trainingseinheiten und zum Rennen zu kommen“, stellt Marco Rehle aus Pfronten fest. Der 19-Jährige betreibt Leistungssport in der Ski-Alpin-Nationalmannschaft der Gehörlosen. Er und seine Teamkollegen haben nicht nur mit ihrer Einschränkung zu kämpfen, sondern auch mit einer mangelnden Förderung.

Die beiden Pfrontener Marco Rehle und Luca Eberle sind Mitglieder der Gehörlosen-Skinationalmannschaft und haben mit Peter Haupt einen engagierten Trainer gefunden. Der 38-Jährige ist in seiner Jugend selbst Skirennen gefahren und war viele Jahre Trainer im Skiverband Allgäu/Oberschwaben. Seit 2017 betreut er die Gehörlosen- Nationalmannschaft, zuerst als Co- und seit 2020 als Cheftrainer.

Schattendasein der Gehörlosen-Nationalmannschaft: "Eine Zweiklassen-Gesellschaft"

Die Gehörlosen-Nationalmannschaft fristet ein Schattendasein – und das zu Unrecht. „Wir sehen das schon als eine Zweiklassen-Gesellschaft. Die Förderung ist sehr gering. Und so sind sowohl Sportler als auch Trainer voll berufstätig, da wir von unserem Sport nicht leben können“, erzählt Haupt.

So arbeitet Luca Eberle als Glaser und kann nur in seiner Freizeit für seinen Sport trainieren. Auch in den Medien findet der Gehörlosen-Sport kaum Beachtung. Die Folge: Viele Menschen haben noch nie etwas von den Deaflympics gehört, dem gehörlosen Pendant zu den Olympischen Spielen, die alle vier Jahre ausgetragen werden und das nächste Mal 2023 stattfinden.

Co-Trainer Peter Haupt lernte die Gebärdensprache

Bevor sich Peter Haupt als Co-Trainer bewarb, hatte er keinerlei Berührungspunkte zu Gehörlosen. Mit großem Engagement vertritt er nun seine Sportler und hat sich intensiv mit der Beeinträchtigung der Gehörlosen auseinandergesetzt. „Wir Hörenden bekommen Rückmeldungen, nehmen alle Reize auf und belasten dementsprechend die Ski“, erklärt Haupt. „Unseren Sportlern fehlen zwei Sinneswahrnehmungen – das Hören und der Gleichgewichtssinn.“ Der nicht beeinträchtigte Sportler hört während der Fahrt den Ski, wie er etwa über eine eisige Passage rattert, und reagiert darauf.

Lesen Sie auch

Katharina Althaus zum Rücktritt von Andreas Bauer: "Wir Mädels haben sofort zu weinen angefangen" Oberstdorf-WM 2021

Hörgeschädigte Athleten gleichen ihr Handicap zum großen Teil mit den Augen aus. Ändert sich die Sicht durch schattige Abschnitte, Schneefall oder Nebel, so verstärkt sich das Handicap. Auch der fehlende oder eingeschränkte Gleichgewichtssinn macht den Sportlern zu schaffen. Und so hat Haupt ein spezielles Training zusammengestellt und macht seine Mannschaft fit für die Wettkämpfe. Um mit seinen Sportlern zu kommunizieren, hat er die Gebärdensprache gelernt.

So wie so manch Aktiver auch, denn es ist mittlerweile keine Selbstverständlichkeit mehr, dass hörgeschädigte Kinder diese lernen. Durch das Cochlea-Implantat (CI) – es verbessert die Hörfähigkeit – verschwindet diese eigene Sprache immer mehr. Das CI muss beim Training und Wettkämpfen freilich ausgeschaltet werden.

Trainer Haupt kämpft für Gleichberechtigung und bessere Trainingsbedingungen

Doch nicht nur auf der Piste ist Trainer Haupt aktiv. Er kämpft darum, dass seine jungen Sportler beachtet werden und sich die Trainingsbedingungen verbessern. „Wir haben zurzeit noch nicht einmal einen kleinen Mannschaftsbus und sind immer mit unseren Privatautos unterwegs. Deswegen bin ich gerade auf der Suche nach Sponsoren.“

Mit der St. Vinzenz-Klinik, Plansee und Deckel-Maho konnten bereits drei Sponsoren gefunden werden, das reicht aber bei weitem noch nicht aus. „Unser Ziel ist es, die Anschaffungskosten von 20 000 Euro zu erreichen“, sagt Haupt. „Für die Sponsoren ergibt sich der Vorteil, dass wir in ganz Deutschland und in Teilen Europas unterwegs sind, denn unsere Wettkämpfe führen uns unter anderem in die Schweiz, Italien, Slowenien, Schweden und nach Frankreich.“

Lesen Sie auch: Gehörlose im Allgäu: Wenn der Mundschutz das Lippenlesen verhindert