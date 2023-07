Mythos Geierwally: Am Originalschauplatz wird das Leben einer faszinierenden Frau erzählt

Eine Geschichte über Selbstbestimmtheit, Emanzipation und Mord. Das ist die "Geierwally". In Elbigenalp kommt das Stück jetzt wieder auf die Bühne.

Die Geierwally - heute würde sie wohl als emanzipierte Frau gelten. Im 19. Jahrhundert hingegen war Anna Knittel für ihre Auflehnung gegen das Patriarchat und die männerdominierte Welt geächtet worden. Sie flüchtet in die alpine Wildnis, bricht mit ihrem reichen Vater und ist tief gekränkt allen Männern gegenüber. Zu ihrem Spitznamen kommt sie, als sie im Alter von 17 Jahren ein Adlernest in steiler Felsenwand ausräumte. Die Geschichte, wie sie Wilhelmine von Hillern 1875 aufschrieb, ist längst ein Klassiker alpiner Literatur.

Die Geierwally: Freilichtbühne Elbigenalp feiert 30. Geburtstag mit besonderem Stück

Noch nicht ganz so lange kommt das Stück am Originalschauplatz auf die Bühne. Auf der Geierwally Freilichtbühne im Lechtal (Bezirk Reutte) wird Leben und Leiden der aus Elbigenalp stammenden Anna Knittel seit 30 Jahren inszeniert. Im Jubiläumsjahr mimt eine ausdrucksstarke Hannah Scheidle die Hauptfigur. Am Samstagabend feierte das Stück eine starke Premiere. Mit dabei auch Autor Felix Mitterer, der sich seinen Platz in den Geschichtsbüchern durch seine bitterböse deutsche Urlauber-Persiflage "Die Piefke-Saga" gesichert hat.

Noch 18 Mal kommt die Geierwally bis Ende August in Elbigenalp auf die Bühne

Die Bühne im Lechtal, die sich an den Fels der Allgäuer Alpen schmiegt, bezeichnet Mitterer als schönsten Spielort der Alpen. Das Ende des Theaterstücks hat Mitterer übrigens entgegen der Romanvorlage adaptiert. Dennoch endet die Geschichte in einer Katastrophe. Bis Ende August kommt die Geierwally in Elbigenalp noch 18 Mal auf die Bühne. Die Organisatoren erwarten eigenen Angaben zufolge rund 16.000 Besucher.

