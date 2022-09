Gelassenheit auf der Schulbaustelle an der Mittelschule

Das neue Leitungsteam der Anton-Sturm-Mittelschule in Füssen sieht den Herausforderungen der Sanierung recht entspannt entgegen. Sie sehen im Umbau eine Chance.

12.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Auf dem Sportplatz stehen jetzt ein großer Bagger und ein Baucontainer. Dahinter im Hof liegen Kieshaufen, riesige leere Kabelrollen aus Holz und Bodenplatten. Bauzäune schneiden überall die Wege ab. Der neue Eingang ist gar nicht so einfach zu finden. Das typische Bild einer Baustelle tut sich seit einigen Wochen an der Anton-Sturm-Mittelschule in Füssen auf. Einer Baustelle, die das neue Schulleitungsteam – Rektor Benjamin Vötterle und Konrektorin Anna-Verena Jahn – mindestens bis 2028 begleiten wird. Dann sollte die umfassende Sanierung der Grund- und Mittelschule in Füssen, die bis zu 60 Millionen Euro kosten könnte, laut aktueller Planung abgeschlossen sein.

