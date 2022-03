Gelebte Inklusion in Sozialstation Füssen: „Ich bin angekommen“

Ines Niedermayer ist seit September 2021 Mitarbeiterin in der Sozialstation in Füssen - auch mit ihrer leichten geistigen Einschränkung gut bewältigen.

08.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Für Ines Niedermayer ist das Lächeln der älteren Menschen bei ihrer Arbeit etwas Wunderbares. Sie sagt: „Es ist schön, wenn von ihnen etwas zurückkommt.“ Niedermayer ist 21 Jahre alt und arbeitet in der Sozialstation Füssen. 20 Stunden in der Woche hilft sie in der Küche, trägt das Mittagessen in Boxen aus, unterhält sich mit den zu Pflegenden und begleitet sie in den Wintergarten – eine ihrer liebsten Aufgaben.

Was die 21-Jährige von ihren Kolleginnen und Kollegen unterscheidet: Niedermayer hat eine leichte geistige Behinderung. Das Rechnen bereitet ihr große Schwierigkeiten. Sie selbst erklärt ihre Einschränkung damit, dass sie in der Schule beispielsweise nur mit jüngeren Kindern gespielt habe. In manchen Dingen sei sie spätentwickelt.

Niedermayers Arbeit in der Sozialstation

Jetzt, bei ihrer Arbeit, wirkt Niedermayer sehr zufrieden. Sie bereitet Kaffee für die Bewohner vor. Kennt die Arbeitsschritte, weiß wie viel Pulver und Wasser notwendig sind, damit die Senioren ihn nachmittags mögen. Überhaupt könne sich Niedermayer wahnsinnig viel merken, kennt die Bewohner beim Namen, erzählt Geschäftsleiterin Anja Schmid. Vormittags um 10 Uhr beginnt Niedermeiers Arbeitstag und dauert bis um 14 Uhr. Zweimal im Monat hat sie Wochenenddienst. Zusammen mit ihrer Chefin Schmid und ihren Kolleginnen hat sie einen Plan erstellt, der es ihr erleichtert, ihre Aufgaben im Blick zu haben.

Das Ziel: kein Stress. Denn der ist Niedermayers Grenze. Der kann sie durcheinanderbringen. Klare Aufgaben und Ansprechpartner, die ihr helfen, geben der 21-Jährigen Struktur. „Sie ist eine echte Bereicherung für uns“, sagt Schmid. Auch, weil durch Niedermayers Hilfe mehr Zeit für die ohnehin belasteten Pflegekräfte bleibt. Niedermayer sagt voller Überzeugung: „Das ist mein Traumjob. Hier bin ich endlich angekommen.“

Idee zum Job kam durch Praktikum

Gemerkt hat sie das bereits bei einem Praktikum während ihrer Schulzeit. Bis zur 9. Klasse war sie an der Erich-Kästner-Schule in Füssen, dann wechselte sie nach Kaufbeuren an die Ludwig-Reinhard Schule. Ein Gewinn für sie. Denn dort erhielt sie durch ein bayerisches Förderprogramm für Personen mit geistigen Einschränkungen die Möglichkeit zur Teilnahme am Projekt „Unterstützte Beschäftigung“. Durch dieses kam sie im Dezember 2020 als Praktikantin zur Füssener Sozialstation. Die kannte sie allerdings schon. Nicht nur von ihrer Mutter, die dort tätig ist, sondern durch ein Ehrenamt. Bereits seit April 2019 half die 21-Jährige freiwillig und meistens am Wochenende, Mittagessen im betreuten Wohnen zu verteilen.

Die Festanstellung in der Sozialstation hat sie nun seit September 2021. Als „vollwertige Kollegin“ sei sie angenommen worden, sagt Schmid. Auch im Arbeitsvertrag.

Wohl für ein halbes Jahr erhält die Sozialstation von der Arbeitsagentur einen Zuschuss für Niedermayers Lohn. Noch zwei weitere Kollegen mit geistigen Einschränkungen haben dort eine Arbeit gefunden. Sie werden allerdings mit einer Übungsleiterpauschale bezahlt.

Die Möglichkeit zur Arbeit für Menschen mit Behinderung

Für Menschen mit Behinderungen hat es „eigentlich schon immer“ in der Sozialstation die Möglichkeit auf Mitarbeit gegeben, sagt Schmid. Und so soll es auch bleiben. Nicht immer sei bei Praktikanten, die teilweise auch über die Wertachtal Werkstätten vermittelt werden, aber eine Anstellung möglich. Das hänge oft davon ab, wie viel Belastung möglich ist. Wie viel die Praktikanten sich und ihrer Behinderung zutrauen. „Es muss dann insgesamt einfach passen“, sagt Schmid. Dann sei man durchaus auch bereit, in entsprechenden Bereichen neue Mitarbeiter einzustellen.

Wie eben Niedermayer. Zurück in der Küche beginnt die 21-Jährige mit ihrer nächste Aufgabe. Sie kümmert sich um das Geschirr, das gerade noch etwas nass aus der Spülmaschine gekommen ist. Poliert Besteck und erzählt. Dazwischen macht sie Späße mit ihrer Kollegin. „Spaß bei der Arbeit muss sein“, sagt sie. Und auch Fehler dürfen passieren – Hilfe nehme sie gerne an. Niedermayer sagt: „Niemand ist unfehlbar.“