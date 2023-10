Gelungene Gesangs- und Klangkunst im Königsmuseum

Die Allgäuer Lechchorallen begeistern bei ihrem jüngsten Konzert. Noch mehr Applaus erhalten aber die Musiker Walter Dolak und Markus Kerber.

Gewaltigen Beifall heimsten die Sängerinnen und Sänger des Chors der Allgäuer Lechchorallen ein für ihr Konzert im Museum der Bayerischen Könige. Gleiches galt für ihren Leiter Walter Dolak und den sehr vielfältigen Musiker Markus Kerber für ihre „Instrumentals“ genannten Duos. Der Applaus für die beiden kongenialen Klangkünstler am Klavier (Dolak) sowie mit dem Saxophon, der Klarinette, Trommeln und einer Panflöte (Kerber) wurde schließlich nur von den stürmischen Ovationen übertroffen, mit denen das Publikum am Ende des „Sing & swing“ betitelten Abends alle Protagonisten bedachte.

Am Anfang ist das Publikum zögerlich

Am Ende waren also die mehr als 100 Konzertbesucher im vollbesetzten Foyer des Wittelsbacher-Museums am Ufer des Aplsees von dem sehr abwechslungsreichen und stimmungsvollen Programm äußerst angetan. Allerdings dauerte es zu Beginn des Abends zunächst eine kleine Weile, bis der Funken von den Sängerinnen und Sängern auf dem niedrigen Podest auf die Zuhörer übersprang. Infolgedessen trauten sich die Leute erst nur recht zögerlich, mit dem Chor mitzusingen, bevor sie der diesbezüglichen „Einladung“ Dolaks beim ersten Lied „Singing all together“ dann doch zahlreicher und couragierter Folge leisteten. Vielleicht hatten manche von ihnen dabei ja Angst, die harmonisch abgestimmte Gesangsdarbietung der ungefähr 20 von Dolak souverän angeleiteten Frauen und Männer in negativer Weise zu beeinträchtigen.

Eine bunte Mischung bekannter Stücke

In der Folge konnten sie dann jedoch ruhigen Gewissens ihre Lippen geschlossen halten und sich auf eine Reise durch die bunte Welt der Musik mitnehmen lassen, bei der die Lechchorallen sowie Dolak und Kerber jeder Menge bekannter Stücke ihre Reverenz erwiesen. So brachten sie unter anderem Abbas „Mamma mia“ und „Money, money, money“ genauso zu Gehör wie „Sound of silence“ von Simon & Garfunkel, „Alles nur geklaut“ von den Prinzen, „Africa“ von Toto und „Conquest od paradies“ von Vangelis. Und während sie damit recht eindrücklich nicht nur ihre große Gesangsfreude, unter Beweis stellten, sondern auch gelungene Chorkunst demonstrierten, spendeten sie Kerbers und Dolaks virtuosen musikalischen Mix-Darbietungen zahlreicher Passagen internationaler Klassiker wie „SOS“, „El condor pasa“ und Maurice Ravels „Bolero“ hinterher auch selbst verdientermaßen Beifall.