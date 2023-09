Gelungener Auftakt zur Vorbereitung für den EV Füssen

Gegen den amtierenden Bayernliga-Meister EHC Königsbrunn gelingt ein hoher Sieg. Am Montag geht es für den Verein um etwas ganz anderes.

04.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der Auftakt ist geglückt. Zum Start seines Vorbereitungsprogramms für die bevorstehende Saison in der Eishockey-Oberliga hat der EV Füssen auf heimischem Eis ein überraschend deutliches 6:0 (5:0, 1:0, 0:0) gegen den amtierenden Meister der Bayernliga gefeiert, den EHC Königsbrunn. Torhüter Benedikt Hötzinger gelang dabei gleich ein Shutout, zwei Neuzugänge und ein Tryout-Spieler trugen sich ebenso in die Torschützenliste ein wie der neue EVF-Kapitän Marco Deubler. Leider fanden sich nur 319 Zuschauer am Kobelhang ein, um den interessanten Vergleich zu sehen.

Der neue Füssener Trainer Juhani Matikainen hatte die Aufgabe, nach den vielen Veränderungen im Kader neue Reihen zusammenzustellen. So beorderte er neben das bewährte Duo Bauer Neudecker und Julian Straub diesmal Pius Seitz in den ersten Sturm. Neuzugang Eetu-Ville Arkiomaa, Marco Deubler und Tim Flammann bildeten die zweite Angriffsformation, während in der dritten Reihe Testspieler Jakob Schuster neben Maxim Kryvorutskyy und Anton Zimmer auflief. Zum Einsatz kamen zudem David Moor sowie der junge Max Bleicher.

Dritte Chance bringt Führung

Nach gutem Beginn hatte Pius Seitz zunächst zwei gute Gelegenheiten ausgelassen, die dritte nutzte er aber auf Zuspiel von Bauer Neudecker in der 4. Minute zum 1:0. Königsbrunn hatte Probleme mit dem Tempo des EVF und zeigte sich vor dem Tor ohne seinen fehlenden Topscorer Sternheimer zunächst eher harmlos. Nach zwei Strafzeiten gegen die Gäste nutzten die in schwarz-weißen Vorbereitungstrikots spielenden Füssener diese Situation sofort aus. Eetu-Ville Arkiomaa (Straub, Bureau-Blais) erhöhte die Führung auf 2:0.

Danach wurde es aber erstmals brenzlig. Baader, Flammann und Keller mussten innerhalb von zwei Minuten auf die Strafbank, die Abwehr um Benedikt Hötzinger verteidigte jedoch konsequent und erfolgreich. Danach erwischte es wieder Königsbrunn. Erneut gab es eine doppelte Überzahlsituation für Füssen und im Gegensatz zu den Gästen nutzten die Füssener diese. Der spielfreudige Bauer Neudecker (Arkiomaa, Straub) erzielte das 3:0. Die Brunnenstädter durften danach zumindest wieder mit vier Akteuren ran, doch auch diese Situation brachte ein Tor. Der auffällige neue EVF-Verteidiger Philippe Bureau-Blais überwand den ehemaligen DEL2-Goalie Stefan Vajs im Kasten der Gäste zum 4:0. Und wieder nur eine halbe Minute später starteten die Füssener einen Konter, Maxim Kryvorutskyy bediente Jakob Schuster und der blieb vor dem Tor eiskalt und erhöhte auf 5:0.

6:0 schon in der 22. Minute

Im zweiten Drittel kam bei Königsbrunn David Blaschta für den glücklosen Vajs, und der ließ nur noch einen Gegentreffer zu. Bereits in der 22. Minute erzielte Marco Deubler (Arkiomaa) den Endstand von 6:0. Chancen hatte der EVF noch genug, darunter ein Pfostentreffer von Bauer Neudecker, ein Lattentreffer von Manuel Malzer sowie mehrere Alleingänge von Anton Zimmer, Maxim Kryvorutskyy oder Bauer Neudecker. Auf der anderen Seite hielt aber auch Benedikt Hötzinger alles, was auf sein Tor kam, darunter einen Alleingang der Gäste in Unterzahl. Als sein Gegenüber in der letzten Minute die Scheibe noch auf der Linie stoppen konnte, war das die letzte Aktion in einer unterhaltsamen Partie, welche die Füssener mit ihrem schnellen Spiel deutlich dominierten und verdient gewannen.

Der nächste Termin für die Anhänger des EV Füssen ist die Mitgliederversammlung am Montag, 4. September, ab 18.30 Uhr im Schlossbrauhaus Schwangau. Hier geht es neben der Wahl eines neuen Vorstands vor allem um die Aufarbeitung der finanziellen Schieflage.