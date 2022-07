Gemeinde Pfronten sperrt einen beliebten Weg

Um die Trinkwasserbrunnen bei Rehbichel zu schützen, beschließt der Gemeinderat nach kontroverser Debatte, einen Trampfelpfad zu schließen.

04.07.2022 | Stand: 06:33 Uhr

Der Trampelpfad, der bislang den Weg von den Trinkwasserbrunnen südlich von Pfronten-Rehbichel in Richtung Weißbach fortsetzt, wird geschlossen. Das hat der Gemeinderat nach kontroverser Diskussion mit 13:6 Stimmen beschlossen. Laut Florian Wagner, dem Leiter des Pfrontener Wasserwerks, führt der Weg durch die engere Trinkwasserschutzzone (Zone II). Dort dürfe es keine Aufschlüsse des Erdreichs geben. Laut Wasserwirtschaftsamt sei der Pfad aber ein solcher.

"Das ist unser Trinkwasser, unser höchstes Gut!"

Mit welchen Problemen der Trinkwasserschutz zu kämpfen hat, zeigte Wagner mit Fotos eines Hundekotbeutels am Zaun zur Kernzone (Zone I). Die Reste einer Fackel landeten sogar dahinter. Am Trafohäuschen der Pumpstation hinterließ ein Unbekannter Exkremente. „Das ist unser Trinkwasser, unser höchstes Gut!“ appellierte Wagner an die Gemeinderäte, den Schutz zu verbessern.

Sollte man den Trampelpfad in Pfronten-Rehbichel sperren?

Trotzdem fiel es einigen schwer, einer Schließung zuzustimmen. So meinte Ludwig Schneider (Pfrontner Liste), lieber sollte man Schilder aufstellen und deren Erfolg abwarten. Vor allem Tiere müsste man dort raushalten, sagte Peter Scholz (CSU), und plädierte dafür, den Weg zu befestigen und so das Problem zu beseitigen. Damit würde man nur noch mehr Leute anziehen, entgegnete Julia Mautz (Pfrontner Liste). Rita Kiechle (Pfrontner Liste) wollte auf die Vernunft der Leute setzen: „Ich habe die ganzen Verbote langsam dick!“ Der Glaube daran sei ihm abhandengekommen, meinte Axel Bertle (Aktiv für Pfronten) und setzte ebenso wie Biba Sauer, Dr. Otto Randel und Christian März (alle Pfrontener Liste) auf eine klare Ansage. So wie es ist, dürfe es nicht bleiben, stellte auch Bürgermeister Alfons Haf klar. Allerdings nahm er den Vorschlag von Josef Steiner (Pfrontener Liste) und Peter John (SPD) mit in den Beschlussvorschlag auf, eine alternative Wegtrasse zu suchen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".