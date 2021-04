Ab Freitag können sich die Bürger vor Ort untersuchen lassen. Wo man sich dafür anmelden muss.

12.04.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die Gemeinde Seeg will selbst etwas unternehmen, um aus der allgemeinen Schockstarre dem Corona-Virus gegenüber herauszukommen. Ab sofort bietet sie kostenlos Tests an, zunächst für die kommunalen Mitarbeiter, ab Freitag wöchentlich einmal für alle Gemeindebürger. Das Testzentrum wird im großen Gemeindesaal eingerichtet. Bürgermeister Markus Berktold will mit dieser Initiative auch andere Arbeitgeber animieren, aktiv zu werden.