Gemeinde Seeg nutzt Bienen als Besuchermagnet

Vor zehn Jahren wurde der Ort zum Honigdorf. Seitdem entstand ein umfangreiches Angebot, das immer stärker genutzt wird.

26.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Erfolgsrezept Honig: Mit einem großen Festprogramm feierte Seeg seine zehnjährige Erfolgsgeschichte als Honigdorf mit Erlebnisimkerei. Während im Eröffnungsjahr 2013 noch 1100 Besucher pro Jahr in die Imkerei kamen, zog es in diesem Jahr bereits über 6000 Gäste an. Zu erleben gibt es viel: Es gibt den Bienen-Erlebnispfad, den Bienenspielplatz, die „Lauschtour“ oder die Imkerei mit begehbaren Bienenstock. Das Ziel: für das Thema Biene zu sensibilisieren.

Einprägsames Alleinstellungsmerkmal

Viele Seeger Vereine und Musikgruppen beteiligten sich an den zwei Festtagen am vergangenen Wochenende und auch die Kinder kamen an Bastelstationen auf ihre Kosten. Bei einem Preisrätsel konnte man tolle Gewinne ergattern oder auf einem speziellen Bienenmarkt alles für die Biene kaufen. Lange vor dem Volksbegehren Artenschutz „Rettet die Bienen“ setzten sich seinerzeit einige engagierte Seeger Bürgerinnen und Bürger um den ehemaligen Bürgermeister Manfred Rinderle und Impulsgeber Erich Ortner zusammen, um ein regionales, naturverbundenes und einprägsames Alleinstellungsmerkmal für ihr Dorf zu kreieren.

Ein neues Gesicht für Seeg

Im Hinblick auf die jahrhundertelange Imkertradition des Ortes fiel der Fokus auf ein wichtiges Nutztier im Ökosystem: die heimische Honigbiene. Mit viel ehrenamtlicher Arbeit wurde ein Konzept um das künftige Wahrzeichen und heimliche Wappentier der Gemeinde Seeg erarbeitet.

„Alle Beteiligten haben es seither geschafft, dem Tourismus- und Ausflugsort Seeg ein neues Leitbild – ein neues Gesicht zu schenken“, erläuterte zweiter Bürgermeister Lorenz Schnatterer bei der feierlichen Eröffnung.

Lob für "Vorzeige-Konzept"

Herzliche Glückwünsche brachte auch Dr. Alois Kling, dritter Bürgermeister des Bergwiesenorts Pfronten, mit. Als Behördenleiter und Leaderprojektbetreuer war Kling von Anfang an in die Entstehungsprozesse eingebunden und mit finanzieller Unterstützung bei der Geburtsstunde des Honigdorfes dabei. Rückblickend freue er sich, denn den Entwicklern und Fürsprechern sei ein Vorzeige-Konzept gelungen, das die Natur, Tradition, Gesundheit, Allgäuer Gastfreundschaft, Freizeit und Kultur miteinander verbinde.

Die Besonderheit: Im ganzen Dorf finden sich mittlerweile viele Details, die von Einheimischen und Touristen jeden Alters entdeckt und dabei im wahrsten Sinne des Wortes begriffen werden können.

Es geht um die Vermittlung von Basiswissen

Spätestens nach den vielen insektenfreundlichen Impulsen zeigt sich, dass es den Machern des Gesamtprojektes um weit mehr geht, als den süßen Blütensaft. An allen Eckpunkten Seegs geht es um die Vermittlung von Basiswissen in Bezug auf Achtsamkeit und Wertschätzung für Tier, Natur, Imker oder auch regionale Produkte. Laut Simon Nuschele ist das Ziel, einen kleinen, laiengerechten Einblick in die Lebensweisen, das Verhalten, den verantwortungsvollen Umgang mit Bienen und die Tätigkeiten des Imkers zu geben.

Jungimker sind jederzeit willkommen

Als langjähriger Imker von 60 Bienenvölkern und als Vorsitzender des Seeger Imkervereins gibt Nuschele natürlich auch bei Fachfragen rund ums Imkern gerne Auskunft. Wer sich nach einem Besuch der Erlebnisimkerei für ein neues Hobby begeistern lässt, ist als Neueinsteiger oder „Jungimker“ jederzeit im Bienenzuchtverein Seeg willkommen. Regelmäßig werden dort Imkerinnen und Imkern fachspezifische Vorträge und Fortbildungen vermittelt oder ein Erfahrungsaustausch ermöglicht. In einer kleinen Rück- und Vorausschau bedankte sich Nuschele beim Festakt bei Cornelia Eick und ihrem Team.

Mittlerweile betreuen sechs Imkerinnen und Imker rund 40 hauseigene Bienenvölker, die in Kürze auf „Bio“ umgestellt werden. Mit neuen Ideen soll die Erfolgsgeschichte des Honigdorfs weiterentwickelt werden.

Heilkraft im Blick

Mittlerweile entsteht ein neues Themengebiet, denn mit einer speziellen Therapie – der API Therapie – soll verstärkt auf die heilkräftige Wirkung aufmerksam gemacht werden. Bereits am Festwochenende informierte Dr. Natalie Gdynia über die heilende Kraft der sogenannten Stockluft.