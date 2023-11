Gemeinderat Prem: Gesetzesänderung erschwert Bauleitplanung

Wegen einer Gesetzesänderung verzögert sich die Ausweisung des Baugebiets Mühlfeld II in Prem weiter. Der Bebauungsplan für einen Wohnmobilstellplatz steht aber.

10.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der Bebauungsplan Wohnmobilstellplatz Schlögl wurde zum zweiten Mal ausgelegt. Manuela Gans, stellvertretende Geschäftsstellenleiterin der Verwaltungsgemeinschaft Steingaden, ging in der Sitzung des Gemeinderats Prem auf die eingegangenen Stellungnahmen ein. Gefordert wurde die Zweckbindung des Betriebsleiterhauses an den Wohnmobilstellplatz. Außerdem seien die Belange von Natur und Landschaft weiterhin in besonderem Maße zu berücksichtigen und die 39 Bäume auf dem Gelände zu erhalten. Bei Neubepflanzungen dürfen nur heimische Pflanzen mit festgelegten Mindestgrößen verwendet werden. Der Geltungsbereich wurde von ursprünglich 1,7 Hektar auf circa 0,8 Hektar verkleinert. Herausgenommen wurden dabei beispielsweise eine private Grünfläche. Innerhalb des Geltungsbereichs verbleiben noch rund 4000 Quadratmeter Stellplatzflächen, abzüglich des Betriebsleiterhauses mit Stellflächen. Der Bebauungsplan wurde einstimmig vom Gemeinderat beschlossen. Bürgermeister Andreas Echtler merkte die großen Hürden an, die bei solch einem kleinen Vorhaben zu bewältigen seien.

Flächennutzungsplan in Prem muss geändert werden

Die zweite Bauleitplanung betraf die sechste Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des geplanten Bebauungsgebietes Mühlfeld II. „Hier hätten wir eigentlich alle Stellungnahmen bereits in Einklang gebracht“, sagte Echtler. Doch nun gebe es „erneute Hürden“ mit dem Wegfall des Paragrafen13b im Baugesetzbuch. Freiflächen einer Gemeinde am Ortsrand dürfen nun nicht mehr im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung überplant werden. „Das ist ein riesiger Aufwand für das Baugebiet“, erklärte Echtler. Dazu muss der Flächennutzungsplan geändert werden, was vorher nicht nötig gewesen wäre. Zudem müssen nun ein Umweltbericht angefertigt und Ausgleichsflächen ausgewiesen werden. Das Büro Steinbacher Consult wurde von der Gemeinde sofort wieder mit den Planungen beauftragt. „Denn wir möchten auch hier endlich den Satzungsbeschluss für unsere Einheimischen erwirken“, betonte der Bürgermeister.

"Wie willst du das einem Bürger erklären?"

In Bezug auf den Flächennutzungsplan beschloss der Premer Rat in der Sitzung bereits den Aufstellungsbeschluss und den Billigungs- und Auslegungsbeschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. Die Verhandlungen und Festlegungen in Bezug auf die Ausgleichsflächen laufen laut Gans parallel, in Abstimmung mit dem Naturschutz. „Wie willst du das einem Bürger erklären, dass die anderen Baugebiete so schnell gegangen sind und das hier ständig blockiert wird“, verwies Zweiter Bürgermeister Reinhold Reichart auf die enormen bürokratischen Hürden und kurzfristigen Änderungen und Vorgaben seitens der Politik.