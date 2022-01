Schwangauer Gemeinderat lehnt mehrere Ferienwohnungen ab

Der Wohnungsmarkt in der Ferienregion Schwangau steht unter Druck. Grund genug für die Gemeinderäte, gleich mehrere Ferienwohnungen abzulehnen.

Wieder hat der Bauausschuss Schwangau mehrere Anträge für Ferienwohnungen einstimmig abgelehnt und das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt. Bereits seit Längerem beschäftigt die Gemeinde das Thema mit Blick auf den angespannten Wohnungsmarkt. Die Begründung des Ausschusses ist dabei immer gleich.

Zusammengefasst geht es um folgendes Problem: Ein Antragssteller möchte zum Beispiel eine Wohnung in eine Ferienwohnung umwandeln und beantragt eine Nutzungsänderung. Die Gemeinde muss dafür das gemeindliche Einvernehmen erteilen. Wird dieses nicht erteilt, ersetzt das Landratsamt Ostallgäu – das Baugenehmigungsbehörde ist – dieses Einvernehmen und die Ferienwohnung kann entstehen.

Aus Sicht des Landratsamtes sei das nicht erteilte Einvernehmen bei Nutzungsänderungen nicht das „adäquate Mittel, regulierend auf den Wohnungsmarkt einzuwirken“. Es fehlten die rechtlichen Voraussetzungen. (Lesen Sie auch: Kurios: Bebauungsplan in Schwangau für sieben Tische notwendig)

Wohnbedürfnis muss berücksichtigt werden

Die Gemeinde weist immer wieder daraufhin, dass die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung „zwingend zu berücksichtigen sind“. Durch die Umnutzung einer Wohnung in eine Ferienwohnung werde dem „äußerst angespannten Wohnungsmarkt in Schwangau eine Wohnung entzogen“, begründet die Gemeinde. In einem weiteren Antrag – dabei ging es um den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit vier Ferien- und drei Eigentumswohnungen – soll der Antragssteller nochmal nacharbeiten.

Das Haus soll am Jürgenfeld entstehen. Mit Blick auf einen Entwurf regte der Ausschuss an, die Gestaltung nochmals zu überdenken, ob vier Eigen- und drei Ferienwohnungen entstehen könnten.

Außerdem soll dem Antragsteller verdeutlicht werden, dass in unmittelbarer Nähe der Sportplatz ist, der auch am Wochenende genutzt werde.